Зеленский объявил о смене дат ряда праздников в календаре

Tекст: Катерина Туманова

«Я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», – приводит ТАСС слова Зеленского.

По его словам, это необходимо, так как часто профессиональные праздники совпадают с трагическими датами.

«Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости – несколько совсем разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить. Как Рождество было воспринято легко при переносе на 25 декабря, так же другие даты должны быть справедливыми и корректными», – добавил Зеленский.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский утвердил закон о переименовании 103 судов в рамках «декоммунизации», изменив названия судов, связанные с советской историей. Украинский парламент поддержал идею переименовать копейку в «шаг», решив окончательно отказаться от названия, связанного с Россией.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».