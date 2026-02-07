Защита оценила шансы археолога Бутягина выйти из СИЗО в Варшаве

Защита назвала минимальными шансы археолога Бутягина выйти из СИЗО в Варшаве

Tекст: Вера Басилая

Защита археолога Александра Бутягина оценивает шансы на его освобождение из СИЗО в Варшаве как крайне низкие, передает ТАСС.

По словам родственников, 10 февраля апелляционный суд рассмотрит жалобу на декабрьское решение о содержании Бутягина под стражей, а 24 февраля пройдет заседание по апелляции на январское продление меры пресечения. Адвокаты ходатайствовали об объединении этих заседаний, но ответа суда пока не поступило. В случае положительного решения апелляционного суда Бутягину придется оставаться в Варшаве до окончательного решения по экстрадиции, но будет возможен выход из СИЗО. Однако защита подчеркивает, что вероятность такого исхода крайне мала.

Основные слушания по вопросу экстрадиции Александра Бутягина в суде первой инстанции пока не назначены, однако, по данным адвокатов, они могут пройти в конце февраля или начале марта. После отказа в отводе судьи по подозрению в небеспристрастности защита ожидает, что судья Дариуш Любовски может вынести решение об экстрадиции. Юристы уже начали подготовку к возможной апелляции на решение суда.

Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря. Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

Ранее окружной суд Варшавы принял решение не заменять судью по делу об экстрадиции археолога Александра Бутягина.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.

Адвокаты считают, что российский археолог может провести в польском СИЗО до двух лет.