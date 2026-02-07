Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.3 комментария
Защита оценила шансы археолога Бутягина выйти из СИЗО в Варшаве
Защита назвала минимальными шансы археолога Бутягина выйти из СИЗО в Варшаве
Шансы археолога Александра Бутягина выйти из СИЗО до решения по экстрадиции оцениваются защитой как крайне низкие, несмотря на предстоящее заседание апелляционного суда, сообщили близкие археолога.
Защита археолога Александра Бутягина оценивает шансы на его освобождение из СИЗО в Варшаве как крайне низкие, передает ТАСС.
По словам родственников, 10 февраля апелляционный суд рассмотрит жалобу на декабрьское решение о содержании Бутягина под стражей, а 24 февраля пройдет заседание по апелляции на январское продление меры пресечения. Адвокаты ходатайствовали об объединении этих заседаний, но ответа суда пока не поступило. В случае положительного решения апелляционного суда Бутягину придется оставаться в Варшаве до окончательного решения по экстрадиции, но будет возможен выход из СИЗО. Однако защита подчеркивает, что вероятность такого исхода крайне мала.
Основные слушания по вопросу экстрадиции Александра Бутягина в суде первой инстанции пока не назначены, однако, по данным адвокатов, они могут пройти в конце февраля или начале марта. После отказа в отводе судьи по подозрению в небеспристрастности защита ожидает, что судья Дариуш Любовски может вынести решение об экстрадиции. Юристы уже начали подготовку к возможной апелляции на решение суда.
Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря. Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.
Ранее окружной суд Варшавы принял решение не заменять судью по делу об экстрадиции археолога Александра Бутягина.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.
Адвокаты считают, что российский археолог может провести в польском СИЗО до двух лет.