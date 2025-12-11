Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
На Украине объяснили задержание археолога из России раскопками в Крыму
Украинские правоохранители считают российского археолога Александра Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, по этой причине его задержали в Польше.
Бутягина задержали из-за археологических раскопок в Крыму, передает РИА «Новости» со ссылкой на розыскную базу данных.
Бутягину предъявлены обвинения по части четвертой статьи 298 Уголовного кодекса Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».
Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии Эрмитажа. Помимо этого, он опубликовал множество научных работ, в том числе по истории античного города Мирмекий.
Ранее спецслужбы Польши задержали российского археолога по запросу Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что российские дипломаты уже посетили Бутягина, они находятся в контакте с его адвокатом.