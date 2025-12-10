  • Новость часаВ России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 16:25 • Справки

    Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

    Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    Кому необходимо менять права в 2025 году

    В 2022 году правительство РФ приняло постановление об автоматическом продлении водительских удостоверений на три года. Мера распространяется на права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

    Водителям, чьи удостоверения попадают под автопродление, обращаться в Госавтоинспекцию (ГАИ) не требуется. Документ автоматически считается действительным в течение дополнительных трех лет. Однако это правило работает только на территории России – за рубежом такие права недействительны.

    Замена удостоверения в 2025 году обязательна для следующих категорий:

    • водители, чьи права истекли в 2022 году и были продлены на три года (срок продления заканчивается в 2025 году);

    • граждане, сменившие фамилию, имя или другие персональные данные;

    • владельцы поврежденных или нечитаемых удостоверений;

    • лица, утратившие или потерявшие документ;

    • водители, открывшие новую категорию;

    • граждане с изменившимся состоянием здоровья, влияющим на допуск к управлению транспортом;

    • иностранные граждане, получившие российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание до 1 апреля 2024 года.

    Для определения крайнего срока замены продленных прав необходимо прибавить три года к дате окончания, указанной в удостоверении. Если права истекали 15 марта 2022 года, заменить их следует до 15 марта 2025 года.

    Необходимые документы

    Для замены водительского удостоверения по истечении срока действия потребуются:

    • паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

    • действующее водительское удостоверение (при наличии);

    • медицинская справка по форме № 003-В/у;

    • СНИЛС;

    • заявление на замену прав (заполняется на месте или через портал «Госуслуги»);

    • квитанция об уплате государственной пошлины.

    При замене прав по другим основаниям перечень документов может отличаться. Смена удостоверения в связи с изменением персональных данных или утерей не требует прохождения медицинской комиссии.

    Прохождение медицинской комиссии

    Медицинская справка обязательна при замене прав по истечении срока действия. Освидетельствование проводится в государственных поликлиниках или частных медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

    Для получения прав категорий A и B необходимо пройти осмотр у следующих специалистов:

    • терапевт (врач общей практики);

    • офтальмолог;

    • психиатр (в психоневрологическом диспансере по месту регистрации);

    • нарколог (в наркологическом диспансере по месту регистрации).

    Для категорий C, D, E и подкатегорий дополнительно требуется осмотр невролога, отоларинголога и проведение электроэнцефалографии (ЭЭГ).

    Особенность процедуры заключается в том, что справки от психиатра и нарколога выдаются только в государственных диспансерах по месту постоянной или временной регистрации. Остальных специалистов можно пройти в любой лицензированной клинике.

    Стоимость медицинской комиссии в 2025 году составляет от 3000 до 4500 рублей в зависимости от региона и категории прав. Услуга не входит в программу обязательного медицинского страхования – оплата производится даже в государственных учреждениях.

    Срок действия медицинской справки – 12 месяцев с даты выдачи.

    Размер государственной пошлины

    Стоимость замены водительского удостоверения складывается из государственной пошлины и расходов на медицинскую комиссию.

    Размер госпошлины с 1 сентября 2025 г.:

    • пластиковое удостоверение – 4000 рублей;

    • удостоверение нового поколения – 6000 рублей;

    • международное удостоверение – 3200 рублей.

    Скидка 30% при оплате через портал «Госуслуги», действовавшая ранее, отменена с 1 января 2023 года. Госпошлина оплачивается в полном размере независимо от способа подачи заявления.

    Способы замены водительского удостоверения

    Заменить права можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в отделении ГАИ или через многофункциональный центр.

    Замена через «Госуслуги»

    Наиболее удобный вариант, позволяющий сократить время ожидания в отделении ГАИ.

    Порядок действий:

    1. Авторизоваться на портале gosuslugi.ru.

    2. Выбрать услугу «Замена водительского удостоверения».

    3. Указать причину замены – истечение срока действия.

    4. Заполнить электронное заявление с указанием персональных данных.

    5. Внести сведения о медицинской справке (номер, дата выдачи, наименование медучреждения).

    6. Оплатить государственную пошлину.

    7. Выбрать дату, время и отделение ГИБДД для получения нового удостоверения.

    8. В назначенный день явиться в отделение с оригиналами документов.

    Фотографирование производится непосредственно в отделении ГАИ. Новое удостоверение выдается в день обращения.

    Замена в отделении ГАИ

    Обратиться можно в любое подразделение Госавтоинспекции, независимо от места регистрации. Предварительная запись не обязательна – достаточно взять талон электронной очереди на месте.

    При себе необходимо иметь полный пакет документов и квитанцию об оплате госпошлины. Процедура занимает от одного до нескольких часов, в зависимости от загруженности отделения.

    Замена через МФЦ

    Не все многофункциональные центры предоставляют услугу замены водительского удостоверения. Перед обращением следует уточнить наличие услуги на официальном сайте МФЦ или по телефону.

    Срок изготовления нового удостоверения при обращении через МФЦ составляет до 15 рабочих дней. Этот способ подходит тем, кто не торопится и хочет избежать очередей в ГИБДД.

    Сроки замены

    Законодательство не устанавливает штрафных санкций за несвоевременную замену водительского удостоверения, если гражданин не управляет транспортным средством. Обратиться за новыми правами можно в любое время после истечения срока действия предыдущего документа.

    Однако управление автомобилем с просроченным удостоверением запрещено. Льготного периода для замены не существует – с первого дня после окончания срока действия садиться за руль нельзя.

    Рекомендуется начинать процедуру замену заблаговременно – за один-два месяца до истечения срока. Это позволит без спешки пройти медицинскую комиссию и записаться на удобное время в Госавтоинспекцию.

    Штрафы за просроченные права

    Управление транспортным средством с просроченным водительским удостоверением квалифицируется по статье 12.7 КоАП РФ как езда без права управления.

    Размер штрафа составляет от 5000 до 15000 рублей. Конкретная сумма определяется инспектором с учетом обстоятельств: срока просрочки, поведения водителя, наличия предыдущих нарушений.

    Дополнительные последствия:

    • отстранение от управления транспортным средством;

    • эвакуация автомобиля на штрафстоянку (если некому передать управление);

    • расходы на хранение автомобиля на спецстоянке.

    Передача управления автомобилем лицу с просроченными правами влечет штраф для владельца транспортного средства в размере 30000 рублей.

    Штраф можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления. При этом сумма взыскания снижается вдвое – например, штраф 5000 рублей можно погасить за 2500 рублей.

    Особенности замены для отдельных категорий

    Иностранные граждане, получившие российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить иностранные права на российские до 1 апреля 2025 года. После этой даты иностранные удостоверения на территории России становятся недействительными.

    Для обмена иностранных прав потребуется:

    • документ, удостоверяющий личность (с нотариальным переводом, если составлен не на русском языке);

    • иностранное водительское удостоверение (с нотариальным переводом);

    • документ, подтверждающий право нахождения в РФ;

    • медицинская справка по форме № 003-В/у.

    Граждане, не успевшие обменять права в установленный срок, для получения российского удостоверения должны пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГАИ.

    Срок действия нового удостоверения

    Новое водительское удостоверение выдается на 10 лет с даты оформления. Исключение составляют случаи, когда водитель желает сохранить прежний срок действия (например, при замене в связи с утерей или сменой данных без прохождения медкомиссии).

    При наличии медицинских ограничений срок действия удостоверения может быть сокращен в соответствии с заключением врачебной комиссии.

    Процедура замены водительского удостоверения в 2025 году остается стандартной для большинства водителей. Основные изменения касаются увеличения государственной пошлины с сентября текущего года, что делает целесообразным заблаговременное обращение за новым документом.

