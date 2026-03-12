  • Новость часаСтрельба произошла в синагоге в штате Мичиган
    Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 21:21 • Фоторепортаж

    Бобер Яшка стал новой достопримечательностью Санкт-Петербурга

    В Санкт-Петербурге возле Черной речки живет бобер Яшка, который стал звездой соцсетей. От его зубов пострадали более десятка деревьев, некоторые из них упали, в том числе на припаркованную машину (фото: Артем Пряхин/РИА Новости)

    Впервые этого бобра местные жители заметили весной прошлого года, а сегодня понаблюдать за ним приезжают даже профессиональные биологи (фото: Артем Пряхин/РИА Новости)

    Бобер, которого местные жители прозвали Яшкой, занимается санитарной очисткой берега на глазах у восторженных горожан (фото: Артем Пряхин/РИА Новости)

    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию
    Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

  • О газете
