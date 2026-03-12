С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Бобер Яшка стал новой достопримечательностью Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге возле Черной речки живет бобер Яшка, который стал звездой соцсетей. От его зубов пострадали более десятка деревьев, некоторые из них упали, в том числе на припаркованную машину (фото: Артем Пряхин/РИА Новости)
Впервые этого бобра местные жители заметили весной прошлого года, а сегодня понаблюдать за ним приезжают даже профессиональные биологи (фото: Артем Пряхин/РИА Новости)
Бобер, которого местные жители прозвали Яшкой, занимается санитарной очисткой берега на глазах у восторженных горожан (фото: Артем Пряхин/РИА Новости)