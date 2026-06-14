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В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.
Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.
Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.
«За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.
Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.