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Гильдия коммерции зафиксировала рост числа российских предприятий в Китае
Количество компаний с участием российского бизнеса в КНР стремительно увеличивается на фоне глобальных геополитических сдвигов и поиска надежных рынков.
Количество предприятий с российским участием в Китае значительно увеличилось на фоне геополитических изменений, передает РИА «Новости». Председатель Российско-Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов отметил, что сейчас в КНР функционирует огромное количество компаний с российским участием.
По его словам, крупные холдинги работают с 1990-х годов, но в последние годы число новых резидентов заметно возросло. Это связано с открытием границ Китая в 2023 году после пандемии коронавируса и началом специальной военной операции.
«Тем более после блокады Дубая – все надеялись на Дубай, но он немного подвел… Вся эта ситуация показала всему миру, что, по сути, сейчас «тихой гаванью» является только Китай. Сейчас и финансовые, и промышленные группы активно высаживаются», – заявил Кипарисов.
Он добавил, что Российско-Китайский юридический центр еженедельно фиксирует значительное количество заявок на регистрацию новых компаний. В основном это торговые дома, представительства, а также технологические и научно-исследовательские проекты совместно с китайскими партнерами.
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