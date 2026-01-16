«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Россия и Китай увеличили трансграничную электронную торговлю
Россия и Китай значительно увеличили объемы трансграничной электронной торговли, что положительно сказалось на экономических отношениях между странами, заявила генеральный консул РФ в городе Шэньян Наталья Прыжкова.
По ее словам, провинции Ляонин и Цзилинь смогли сохранить устойчивость к снижению товарооборота с Россией – спад составил лишь 3,6% по сравнению с 2024 годом, передает РИА «Новости».
Прыжкова подчеркнула, что особую роль в поддержке торгового сотрудничества сыграло расширение электронной торговли между двумя странами. Дипломат напомнила, что в январе 2025 года в Шэньяне открылся Национальный павильон России, что стало еще одним шагом к укреплению взаимодействия.
Кроме того, в ноябре был запущен контейнерный почтовый поезд по маршруту Хуньчунь – Москва, а также появились новые морские и наземные логистические маршруты. Эти инициативы способствовали развитию инфраструктуры и позволили упростить торговлю между Россией и Китаем.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин договорились развивать сотрудничество в энергетике, науке, космосе и противодействии санкциям, а также усилить взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и совместному освоению Арктики.