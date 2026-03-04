Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Путин сопоставил работу МВД с событиями спецоперации на Украине
Некоторые направления деятельности МВД по своей значимости можно сравнить с событиями на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Решение задач, которые стоят перед органами министерства внутренних дел практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны», – отметил Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа МВД приобретает особое значение именно сегодня, на фоне сложной внешнеполитической ситуации.
По словам президента, для России, учитывая ее многообразие и вызовы на внешнем контуре, роль МВД становится еще более важной. Путин добавил, что некоторые направления работы ведомства сопоставимы по значимости с происходящим на боевых рубежах спецоперации на Украине.
Ранее Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО.