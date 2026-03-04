Red Wings начала вывоз россиян с Ближнего Востока

Первый самолет Red Wings с туристами вылетел из Омана в Москву

Tекст: Мария Иванова

Авиакомпания помогает гражданам, которые не смогли самостоятельно вернуться домой из-за обострения обстановки, передает РИА «Новости». Первый борт с путешественниками уже покинул воздушное пространство султаната и направляется в столицу России.

В пресс-службе перевозчика заявили: «Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли покинуть Ближний Восток, на отечественных лайнерах Ту-214. Авиакомпания уже совершила первый вылет из Омана. Самолет с туристами сегодня приземлится в международном аэропорту Домодедово».

Маршрут пролегает через небо Ирака и Турции, а общее время в пути составляет семь часов. Полеты между Маскатом и Москвой выполняются без дополнительных посадок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил руководство Омана за помощь в возвращении россиян.

Ранее первый вывозной рейс авиакомпании S7 с туристами вылетел из Дубая в Новосибирск.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.



