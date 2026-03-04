Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.2 комментария
Red Wings начала вывоз россиян с Ближнего Востока
Первый самолет Red Wings с туристами вылетел из Омана в Москву
Российская авиакомпания начала вывоз туристов с Ближнего Востока, отправив первый прямой семичасовой рейс на лайнере Ту-214 из Маската в Москву.
Авиакомпания помогает гражданам, которые не смогли самостоятельно вернуться домой из-за обострения обстановки, передает РИА «Новости». Первый борт с путешественниками уже покинул воздушное пространство султаната и направляется в столицу России.
В пресс-службе перевозчика заявили: «Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли покинуть Ближний Восток, на отечественных лайнерах Ту-214. Авиакомпания уже совершила первый вылет из Омана. Самолет с туристами сегодня приземлится в международном аэропорту Домодедово».
Маршрут пролегает через небо Ирака и Турции, а общее время в пути составляет семь часов. Полеты между Маскатом и Москвой выполняются без дополнительных посадок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил руководство Омана за помощь в возвращении россиян.
Ранее первый вывозной рейс авиакомпании S7 с туристами вылетел из Дубая в Новосибирск.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.