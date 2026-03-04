  • Новость часаAxios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    В США оценили вероятного нового лидера Ирана
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 11:20 • Новости дня

    Red Wings начала вывоз россиян с Ближнего Востока

    Первый самолет Red Wings с туристами вылетел из Омана в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Российская авиакомпания начала вывоз туристов с Ближнего Востока, отправив первый прямой семичасовой рейс на лайнере Ту-214 из Маската в Москву.

    Авиакомпания помогает гражданам, которые не смогли самостоятельно вернуться домой из-за обострения обстановки, передает РИА «Новости». Первый борт с путешественниками уже покинул воздушное пространство султаната и направляется в столицу России.

    В пресс-службе перевозчика заявили: «Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли покинуть Ближний Восток, на отечественных лайнерах Ту-214. Авиакомпания уже совершила первый вылет из Омана. Самолет с туристами сегодня приземлится в международном аэропорту Домодедово».

    Маршрут пролегает через небо Ирака и Турции, а общее время в пути составляет семь часов. Полеты между Маскатом и Москвой выполняются без дополнительных посадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил руководство Омана за помощь в возвращении россиян.

    Ранее первый вывозной рейс авиакомпании S7 с туристами вылетел из Дубая в Новосибирск.

    Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.


    4 марта 2026, 02:39 • Новости дня
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (24)
    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (22)
    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    «Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – заявил Акбарзаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Он также отметил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через Ормузский пролив невозможен.

    Ранее Акбарзаде сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты


    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты в порту катарской столицы Дохи до утра 7 марта, сообщили двое российских туристов.

    «По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 по местному времени 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», – сказал собеседник РИА «Новости» из Челябинска.

    Мужчина уточнил, что на борту находятся его пожилая мать и внук. У семьи нет денег на отели, а российские карты в регионе не принимаются.

    Путешественники направили письмо дипломатам, которые включили их в список ожидания рейсов. Туристка Нина из Петербурга подтвердила, что людей выгоняют, а аэропорт закрыт.

    Ассоциация туроператоров России заявляла, что уровень угрозы для россиян в Катаре минимальный. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в ОАЭ туристов в гостиницах.

    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о выборе сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    Iran International: Сына Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана

    Стало известно о выборе сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    @ Rouzbeh Fouladi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала сына Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером Ирана, сообщил телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне.

    При этом официальные органы власти Ирана пока не делали никаких публичных заявлений по поводу назначения нового верховного лидера, пишет «Коммерсантъ».

    Во вторник в иранском городе Кум израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов, собирающихся выбрать преемника верховного лидера Ирана.

    Ранее сообщалось, что Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхеде. В воскресенье государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера в результате масштабной атаки Вашингтона и Тель-Авива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты


    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке

    Иран провел 17-ю волну операции «Правдивое обещание-4»

    Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран заявил о проведении новой, 17-й по счету волны атак, выпустив более 40 ракет по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Удары по позициям противника были нанесены несколько часов назад, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Было запущено более 40 ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР поразил военные объекты США и Израиля в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Тегеран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке. ВВС Исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России с 117 гражданами, покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ведомстве отметили: «Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка», передает РИА «Новости».

    Пассажиров сопровождает команда врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Все они готовы оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

    Во вторник МЧС сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами.

    Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, включая меры поддержки пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные провели удары по стратегическим объектам в иранской столице, поражены командные пункты, заявили в Армии обороны Израиля.

    В ходе налета израильская авиация поразила командные центры иранских военных по всему Тегерану, указали в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    До этого израильские военные объявляли о проведении крупномасштабной волны ударов по иранской столице. Ранее израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Иран нанес удар по эсминцу США ракетами Qadr и Talaiyeh

    КСИР поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения атаковали американский военный корабль в водах Индийского океана, когда тот принимал топливо с судна снабжения.

    Корпус стражей исламской революции использовал дальнобойные снаряды Qadr 380 и Talaiyeh для поражения цели, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на дистанции 650 километров от иранского побережья.

    «Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана», – говорится в заявлении.

    Ранее Вашингтон и Израиль атаковали объекты в Иране, что привело к гибели гражданских лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции атаковал танкер-заправщик американской авианосной группы в 700 километрах от порта Чабахар. Иранские военные подтвердили запуск четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн». ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 06:41 • Новости дня
    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки
    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные уничтожили в ближневосточном регионе крупную группировку иранского флота, включая боевую подводную лодку, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэдли Купер.

    Американская армия потопила 17 иранских военных судов, в числе уничтоженных целей также есть одна субмарина, сказал Купер, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна.

    «Мы не остановимся на достигнутом», – указал военачальник.

    До этого США заявляли об уничтожении всех иранских кораблей в акватории Оманского залива. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал о планах Вашингтона ликвидировать флот Тегерана без ввода наземных войск.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    CBS: Здание ЦРУ в Ираке подверглось удару беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Офис Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов в Ираке стал мишенью для беспилотников, сообщают СМИ.

    Инцидент произошел на территории Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Отмечается, что также поражены объекты ЦРУ в Саудовской Аравии. По данным телеканала, в результате ударов никто не пострадал.

    Напомним, 1 марта иранские ВВС нанесли удары по американским военным базам в Персидском заливе и Ираке. Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 01:05 • Новости дня
    Иран заявил о контроле над Ормузским проливом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом, сообщил заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.

    Акбарзаде заявил: «В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    Ранее Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив до улучшения ситуации.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 09:07 • Новости дня
    Иран «ослепил» семь военных баз США на Ближнем Востоке

    NYT: Иран вывел из строя системы связи на семи военных объектах США

    Tекст: Мария Иванова

    В первые дни конфликта иранские удары повредили системы связи и радиолокации как минимум на семи американских базах в странах Ближнего Востока.

    Иранские силы за первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона, сообщает The New York Times. Издание ссылается на данные спутникового мониторинга, зафиксировавшего последствия массированных атак.

    На снимках видны разрушения защитных кожухов антенн и радаров, предназначенных для отслеживания воздушных угроз. Газета пишет: «На кадрах видны повреждения использовавшихся для обнаружения баллистических ракет радиолокационных систем».

    Тегеран намеренно стремился нарушить управление войсками противника, отмечает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Удары затронули объекты в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и крупнейшую базу Аль-Удейд в Катаре. Эскалация началась 28 февраля после атаки США и Израиля, в результате которой погиб иранский лидер Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские издания зафиксировали уничтожение терминалов спутниковой связи в штабе Пятого флота ВМС США.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о ликвидации центра управления полетами на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне.

    Иранское военное командование заявило об ударах по базам противника в ответ на действия Вашингтона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    TWZ: Пентагон перебрасывает подкрепление на Ближний Восток
    США начали военную операцию в Эквадоре
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы
    В Иране прошли похороны 175 погибших в результате удара США по школе
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Росархив сообщил о трех письмах Ахматовой Сталину

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации