Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани
Reuters: Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани
Угроза продолжения конфликтов на Ближнем Востоке усилила сомнения в долгосрочной привлекательности Дубая для международного капитала и бизнеса. Об этом агентству Reuters рассказал научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса Джим Крейн.
Роль Дубая как финансового и делового центра Ближнего Востока оказалась под угрозой на фоне последних конфликтов в регионе, сообщает Reuters.
Крейн отметил: «Конфликты, дестабилизирующие регион, каким-то образом должны были остановиться на границах Дубая. В субботу все изменилось».
Атаки Ирана нанесли удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов. Эксперт подчеркнул, что при сохранении нынешней ситуации международный капитал может начать искать альтернативные направления, так как «международный капитал очень мобилен».
В материале отмечается, что фондовые рынки ОАЭ остаются закрытыми уже второй день подряд, а перебои в работе облачных сервисов Amazon затронули банковский сектор. Кроме того, приостановка авиасообщения показала критическую зависимость мировой авиации от крупных узловых аэропортов, в том числе дубайского, крупнейшего в мире международного аэропорта.
На фоне обострения ситуации резко выросли цены на судовое топливо: на порту Фуджейра стоимость малосернистого топлива достигла премии более 30 долларов за тонну к котировкам Сингапура, тогда как неделей ранее премия составляла 10–15 долларов. Продажи топлива в Дубае замедлились, несмотря на продолжающуюся работу портов, что связано с опасениями длительных перебоев в поставках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Власти Дубая обеспечили помощь жителям и туристам, а также предложили бесплатное продление проживания в отелях. Туристам в Дубае разрешили оставаться в своих номерах без изменения стоимости проживания и условий бронирования. При этом жители и туристы сохраняли спокойствие во время происходящего.