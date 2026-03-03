Reuters: Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани

Tекст: Елизавета Шишкова

Роль Дубая как финансового и делового центра Ближнего Востока оказалась под угрозой на фоне последних конфликтов в регионе, сообщает Reuters.

Крейн отметил: «Конфликты, дестабилизирующие регион, каким-то образом должны были остановиться на границах Дубая. В субботу все изменилось».

Атаки Ирана нанесли удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов. Эксперт подчеркнул, что при сохранении нынешней ситуации международный капитал может начать искать альтернативные направления, так как «международный капитал очень мобилен».

В материале отмечается, что фондовые рынки ОАЭ остаются закрытыми уже второй день подряд, а перебои в работе облачных сервисов Amazon затронули банковский сектор. Кроме того, приостановка авиасообщения показала критическую зависимость мировой авиации от крупных узловых аэропортов, в том числе дубайского, крупнейшего в мире международного аэропорта.

На фоне обострения ситуации резко выросли цены на судовое топливо: на порту Фуджейра стоимость малосернистого топлива достигла премии более 30 долларов за тонну к котировкам Сингапура, тогда как неделей ранее премия составляла 10–15 долларов. Продажи топлива в Дубае замедлились, несмотря на продолжающуюся работу портов, что связано с опасениями длительных перебоев в поставках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Власти Дубая обеспечили помощь жителям и туристам, а также предложили бесплатное продление проживания в отелях. Туристам в Дубае разрешили оставаться в своих номерах без изменения стоимости проживания и условий бронирования. При этом жители и туристы сохраняли спокойствие во время происходящего.