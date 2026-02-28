35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.5 комментариев
«Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»
«Росатом»: АЭС «Бушер» в Иране работает в обычном режиме
Атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, при этом «Росатом» принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.
Российская госкорпорация подтвердила, что боевые действия не повлияли на деятельность энергоблока, передает РИА «Новости».
«Площадка АЭС «Бушер» в Иране на текущий момент продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась», – говорится в официальном сообщении.
В компании также отметили, что предпринимают исчерпывающие меры для защиты людей. Руководство делает все возможное ради обеспечения полной безопасности российских специалистов и членов их семей.
Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в нескольких провинциях страны. Взрывы были слышны в том числе в городе Бушер, где при участии России возводится атомная станция.
После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погиб 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны.
Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.
В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.