«Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

«Росатом»: АЭС «Бушер» в Иране работает в обычном режиме

Tекст: Мария Иванова

Российская госкорпорация подтвердила, что боевые действия не повлияли на деятельность энергоблока, передает РИА «Новости».

«Площадка АЭС «Бушер» в Иране на текущий момент продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась», – говорится в официальном сообщении.

В компании также отметили, что предпринимают исчерпывающие меры для защиты людей. Руководство делает все возможное ради обеспечения полной безопасности российских специалистов и членов их семей.

Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в нескольких провинциях страны. Взрывы были слышны в том числе в городе Бушер, где при участии России возводится атомная станция.

После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погиб 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны.

Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.

В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.