    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    Скорбящие по Хаменеи иранцы направились к центру Тегерана
    Иран подтвердил гибель главы генштаба и министра обороны
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    1 марта 2026, 13:12 • Новости дня

    У здания Красного Полумесяца в Тегеране произошли взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия взрывов произошла в столице Ирана в непосредственной близости от офиса гуманитарной организации красный полумесяц и лечебных учреждений.

    Взрывы произошли возле представительства Красного Полумесяца и медицинских центров, передает РИА «Новости».

    Также они раздались у больницы Хатам аль-Анбия, Мотахари и Бехзисти в Тегеране.

    До этого в Тегеране произошла серия взрывов после ударов Израиля. Власти еврейского государства заявили о нанесении превентивного удара по Ирану.

    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    28 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Jamaran: Невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Tекст: Мария Иванова

    Родственники высшего руководителя исламской республики стали жертвами массированной атаки на Тегеран и другие иранские города.

    Член городского совета Тегерана заявил о смерти членов семьи главы государства на фоне бомбардировок, передает РИА «Новости». По данным агентства Jamaran, трагедия произошла в результате совместных действий американских и израильских военных.

    «Невестка и зять верховного лидера погибли», – приводит издание слова представителя столичных властей. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от других ведомств не поступало.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской земли и военных баз США на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий в кризисном штабе Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны, например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    1 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).

    «Мохаммед Мохбер сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.

    Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    28 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива

    Reuters: Иран начал уведомлять суда о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морская миссия ЕС Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, суда, находящиеся в районе Ормузского пролива, получают от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщения о том, что проход через пролив якобы закрыт, передает РИА «Новости» .

    Представители военно-морской миссии ЕС Aspides сообщили, что подобные предупреждения звучат на очень высокой частоте и фиксируются экипажами различных судов.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило о просчете Израиля при атаке на Иран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке

    Иран атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 14 базам США в ответ на недавние нападения, кроме того были поражены важные объекты Израиля, сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке, о чем сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия», передает ТАСС.

    По его словам, удары по военным объектам США стали ответом на действия против Ирана. Он также подчеркнул, что дальнейшие атаки по Израилю и базам США будут еще более масштабными и мощными.

    Ранее военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, в результате чего судно получило серьезные повреждения.

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    США и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    КСИР объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    28 февраля 2026, 22:51 • Новости дня
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»
    @ Дирекция "Мисс Россия"/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Победительница конкурса «Мисс Россия» в 2022 году Анна Линникова находится в Дубае и признается, что при внешнем спокойствии «небольшая паника» в городе ощущается.

    «Небольшая паника всё же присутствует, я не гуляю, другие люди тоже стараются сидеть по домам. Некоторые районы бомбят больше других. Моя замужняя подруга живёт с ребенком в даунтауне, там прилетело порядка десятка бомб, у нас на Марине прилетело порядка 4-5 точно. Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами», – призналась она Telegram-каналу Super.Ru.

    Линникова добавила, что «на самом деле очень страшно и тревожно». Ничего подобного девушка никогда не видела.

    Напомним, в ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    28 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары

    DPA: Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху и другими партнерами в регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и потребовал от Тегерана немедленно прекратить военные действия в регионе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после недавних ударов по иранским объектам связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    Политик также согласовал позиции с лидерами Франции и Британии, поддерживая тесный контакт с американской стороной.

    Берлин в итоге выступил с жестким требованием к Тегерану. «Правительство ФРГ настоятельно призывает Иран немедленно прекратить военные удары по Израилю и другим нашим партнерам в регионе», – говорится в официальном заявлении канцлера.

    Мерц особо подчеркнул, что Германия не принимала участия в военной операции Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, необходимо возобновить дипломатические усилия для снижения рисков и обеспечения региональной стабильности.

    Глава кабинета министров вновь обвинил иранские власти в дестабилизации Ближнего Востока и развитии ракетной программы. При этом он отметил право народа исламской республики самостоятельно определять свою судьбу.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    1 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.

    «Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

    Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.

    Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.

    «Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.

    «Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.

    На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    28 февраля 2026, 21:35 • Новости дня
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

    «Росатом»: АЭС «Бушер» в Иране работает в обычном режиме

    Tекст: Мария Иванова

    Атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, при этом «Росатом» принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.

    Российская госкорпорация подтвердила, что боевые действия не повлияли на деятельность энергоблока, передает РИА «Новости».

    «Площадка АЭС «Бушер» в Иране на текущий момент продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась», – говорится в официальном сообщении.

    В компании также отметили, что предпринимают исчерпывающие меры для защиты людей. Руководство делает все возможное ради обеспечения полной безопасности российских специалистов и членов их семей.

    Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в нескольких провинциях страны. Взрывы были слышны в том числе в городе Бушер, где при участии России возводится атомная станция.

    После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погиб 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.

    В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    1 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    В КСИР заявили о старте масштабных маневров. Подразделения КСИР готовятся нанести сокрушительный удар по противнику в регионе, передает РИА «Новости».

    «Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской республики Иран против Израиля и американских террористических баз», – говорится в заявлении, которое транслировало местное телевидение.

    Представители командования подчеркнули неизбежность возмездия за гибель духовного лидера. В ведомстве заверили, что виновные в убийстве главы государства не уйдут от ответственности перед иранским народом.

    Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Ранее Израиль заявил о нанесении превентивного удара по иранской территории.

    28 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Появилось видео удара дрона предположительно по штабу 5-го флота США в Бахрейне

    Момент атаки дрона предположительно по базе США в Бахрейне попал на видео

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых запечатлен момент удара иранского дрона предположительно по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

    В сети появилось видео удара иранского дрона-камикадзе в Бахрейне. Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил., что удар был нанесен по по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. На записи видно, как беспилотник пикирует в здание базы, после чего происходит мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент официального подтверждения подлинности видео, а также информации о последствиях инцидента нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие среди военных или гражданских на территории базы.

    Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке: США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, в результате чего, по сообщениям, были разрушения и гибель гражданских. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории и по военным объектам США в регионе.

    Удары по Ирану были нанесены на фоне переговоров по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном в Женеве, проходивших при посредничестве Омана. МИД России осудил нападения США и Израиля, заявив, что вся ответственность за негативные последствия нынешнего кризиса лежит на этих странах.

    В Манаме произошли атаки на жилые дома, после чего сотрудники гражданской обороны тушили пожары и оказывали помощь пострадавшим.

    Сообщалось, что Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, во время которой ракеты и беспилотники были запущены по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    28 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Трамп: Атака на Иран может затянуться

    Трамп: Атака может затянуться, а Ирану потребуются годы на восстановление

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил израильскому репортеру о том, что атака на Иран может продлиться несколько дней, а восстанавливаться от нее республике придется годами.

    Трамп в телефонном разговоре с репортером израильского новостного канала Channel 12 заявил, что Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от совместного американо-израильского нападения на страну, передает Times Of Israel.

    Он говорит, что он может продолжать кампанию так долго, как ему заблагорассудится, или завершить в течение нескольких дней, предупредив, что он снова нападет, если Иран попытается восстановить свою ядерную программу.

    Трамп подчеркивает, что в любом случае Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от этого удара, сообщает The Hebrew network.

    Американский лидер обвинил Иран в том, что он отказывается от заключения ядерной сделки, реши, что Тегеран не стремится к соглашению всерьез. Трамп также описывает свой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху сегодня вечером как позитивный.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    1 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана

    Политолог Ткаченко: Властям Ирана предстоит искать новый внутриполитический баланс

    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    @ Stringer/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Тегеран сообщил о смерти аятоллы Али Хаменеи.

    «Думаю, Иран станет конфликтным триггером для всех государств мирового большинства, которые рано или поздно должны почувствовать тревогу относительно односторонних действий США. Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив не остановятся на нынешней операции и попытаются развалить иранское государство по этническим линиям», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этой ситуации беспокоит отсутствие жесткой позиции Китая. Заявление МИД страны неожиданно «беззубое», в стиле «давайте жить дружно». Это весьма показательно. Если с Западом получается реализовать их планы применительно к Ирану, то США смогут находить союзников и в других регионах планеты для атак на неугодные государства», – заметил он.

    «Очевидно, ни России, ни Китаю не нужно ждать, пока США доберутся до них. Создается очень тонкая и хрупкая ситуация. Непонятно, в какой момент Москве нужно будет, что называется, упереться, как 10 лет назад в Сирии, и не дать американской стороне реализовывать свой сценарий», – продолжил собеседник.

    «Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику. Ему предстоит искать новый внутриполитический баланс. В стране назрели реформы и вектор на снижение клерикального влияния», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, по аналогии с рядом других мусульманских стран, высшим институтом власти Ирана может стать верховный суд. При этом, на мой взгляд, идеальным кандидатом на пост главы был бы военный, придерживающийся светских взглядов, как убитый в 2020 году Касем Сулеймани, экс-командующий спецназом «Аль-Кудс», – поделился мнением эксперт.

    В воскресенье иранское правительство сообщило о «мученической» смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи. «Лидер исламской революции погиб в результате нападения сионистского режима и США», – приводит информационное агентство Tasnim сообщение Тегерана. Хаменеи возглавлял Иран и мусульманскую умму в течение 37 лет после кончины основателя Исламской республики имама Хомейни в 1989 году.

    Теперь, согласно статьи 110 конституции Ирана, президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из юристов-членов Конституционного совета временно возьмут на себя обязанности лидера до избрания следующего лидера.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    В этой связи в Нью-Йорке прошло созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Безрассудные действия США и Израиля против суверенного государства – члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – заявила российская сторона.

    28 февраля 2026, 19:27 • Новости дня
    Дегтярев задал неудобный вопрос странам Запада о Паралимпиаде

    Дегтярев обратился к бойкотирующим открытие Паралимпиады после ударов по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев задал странам-бойкотчикам Паралимпиады вопрос, распространят ли они свою протестную логику на участие США и Израиля после ударов по Ирану.

    Михаил Дегтярев обратился к властям Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии с вопросом об участии в турнире, передает РИА «Новости». Министр уточнил, планируют ли эти государства бойкотировать Игры из-за действий Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

    «Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию?» – написал чиновник в соцсети Х.

    Ранее украинские ведомства и паралимпийские комитеты упомянутых пяти стран, а также Нидерландов, объявили о пропуске церемонии открытия Игр. Причиной демарша стало несогласие с допуском к стартам российских и белорусских атлетов.

    В субботу американские и израильские силы нанесли серию ударов по иранским объектам, что привело к разрушениям и жертвам.

    МИД России осудил это нападение, возложив ответственность за эскалацию конфликта и негативные последствия на западные страны.


