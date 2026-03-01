Над Россией сбили 84 украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Черным морем сбито 34 дрона, над Крымом – 24, над Кубанью – 11, указало ведомство в Max.

Над Белгородской областью сбили семь дронов, над Азовским морем – пять, над Курской областью – два, над Брянской – один.

Напомним, в первую половину дня 1 марта над Россией перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ.

В ночь с субботы на воскресенье над страной сбили 27 украинских БПЛА.