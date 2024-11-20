Зеленский подписал закон о лишении наград за поддержку России

Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра

Онуфриенко: Освобождение Часова Яра стало вопросом нескольких недель

Tекст: Анастасия Куликова

«Бои в Часовом Яре длятся более полугода. До сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС России, усилив давление на противника, «одним рывком в течение суток» освободили этот район города. «Затем наши бойцы, преодолев узкий перешеек между Октябрьским и основными линиями обороны ВСУ, оказались в центре Часова Яра», – добавил собеседник.

Онуфриенко уточнил: сейчас бои идут за Часовоярский огнеупорный комбинат. «По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», – считает аналитик.

Он напомнил, что после освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности. «Донецкая агломерация – это целая сеть близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Более того, укрепрайон ВСУ в Часовом Яре изначально опирался на канал Северский Донец – Донбасс, который является объективным препятствием для прохода бронетехники», – пояснил Онуфриенко.

«Кроме того, учитывая, что рядом с Часовым Яром расположены Константиновка и масса других населенных пунктов, противник получал возможность наносить удары из глубины оборонительных рубежей по наступающим войскам. Этим и определяется тяжесть боев в Донецкой агломерации», – объясняет собеседник.

Между тем российские войска параллельно обходят противника по флангам. «В частности, они наступают на Ступочки, охватывая Часов Яр с юга», – напомнил аналитик. По его прогнозам, после занятия Часовоярского огнеупорного завода освобождение города станет вопросом нескольких недель. Как полагает собеседник, взятие Часова Яра создаст предпосылки для последующего наступления с севера на юг по направлению к Торецку. «А после этого можно ожидать продвижения дальше на запад», – заключил Онуфриенко.

Военный обозреватель Юрий Подоляка в свою очередь отметил, что потеря ВСУ завода и прилегающего к нему микрорайона высотной застройки делает невозможным дальнейшее удержание противником оставшихся частей города. «Он будет вынужден откатываться с этой наиважнейшей точки Северного Донбасса по направлению к Константиновке, Дружковке и Краматорску», – допускает он.

«А еще надо помнить, что сегодня боевые действия – это в первую очередь война дронов. А Часов Яр – наивысшая точка Северного Донбасса (аналог значимости высот в районе Горняка). Потеря контроля над ней для противника обернется ухудшением возможностей работы их БПЛА. И соответственно, в улучшении работы наших беспилотных систем. Это однозначно скажется на всех последующих сражениях в этом районе», – считает аналитик.

Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и заняли центр города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на полтора километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города», – сказал он ТАСС.

Марочко уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким образом его будет освобождать российская армия.