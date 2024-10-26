Зеленский утвердил закон о назначении иностранцев офицерами в украинской армии

Tекст: Мария Иванова

Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранцам занимать офицерские должности в составе Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Закон был принят Верховной радой 10 октября и направлен на решение проблемы нехватки офицеров в украинской армии.

Ранее украинский парламент рассматривал возможность привлечения на службу иностранных граждан только на рядовые и сержантские должности. Однако с подписанием нового закона иностранцы смогут занимать и офицерские позиции. Такое решение обосновано не только недостатком рядовых, но и значительными проблемами в комплектовании офицерского состава.

Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по национальной безопасности, обороны и разведке, отметил, что Украина планирует восполнять нехватку офицеров за счет военных, уволенных в запас в западных странах. Это позволит стране укрепить офицерский состав.

Украинский кабинет министров ранее одобрил изменения в законодательство, позволяющие иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности не только в ВСУ, но и в госспецслужбе транспорта и нацгвардии.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.

Группа депутатов Верховной рады Украины представила законопроект, запрещающий назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих близких родственников в России.