Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Зеленский утвердил закон о назначении иностранцев офицерами в украинской армии
На Украине принят закон, который позволяет иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.
Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранцам занимать офицерские должности в составе Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Закон был принят Верховной радой 10 октября и направлен на решение проблемы нехватки офицеров в украинской армии.
Ранее украинский парламент рассматривал возможность привлечения на службу иностранных граждан только на рядовые и сержантские должности. Однако с подписанием нового закона иностранцы смогут занимать и офицерские позиции. Такое решение обосновано не только недостатком рядовых, но и значительными проблемами в комплектовании офицерского состава.
Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по национальной безопасности, обороны и разведке, отметил, что Украина планирует восполнять нехватку офицеров за счет военных, уволенных в запас в западных странах. Это позволит стране укрепить офицерский состав.
Украинский кабинет министров ранее одобрил изменения в законодательство, позволяющие иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности не только в ВСУ, но и в госспецслужбе транспорта и нацгвардии.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.
Группа депутатов Верховной рады Украины представила законопроект, запрещающий назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих близких родственников в России.