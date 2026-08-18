Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Подполье сообщило о беззащитности ПВО юга и востока Украины
Нехватка ракет ПВО оставила юг и восток Украины без защиты
Дефицит боеприпасов для зенитных комплексов привел к фактической потере противовоздушного прикрытия в южных и восточных регионах Украины, сообщили в пророссийском подполье.
Отсутствие ракет для систем противовоздушной обороны сделало южные и восточные территории Украины уязвимыми перед российскими ударами, передает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
«По нашим данным, сбиты считанные десятки целей на всю страну, причем распределены они крайне неравномерно, районы вокруг Киева прикрыты чуть лучше, а южные и восточные направления фактически оголены», – рассказал собеседник агентства.
Ранее американская телекомпания CNN сообщала о критическом истощении запасов перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Это существенно снизило возможности украинской стороны по отражению воздушных атак.
Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.
До этого Владимир Зеленский заявил о потере более половины доступного арсенала по сравнению с показателями прошлого года.