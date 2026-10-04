Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».
«Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только её уничтожение. А оно приведёт к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.
Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.
На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».
В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.