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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 10:31 • Новости дня

    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»

    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».

    «Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только её уничтожение. А оно приведёт к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

    В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    2 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении денег бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи устанавливают должностных лиц органов власти США, причастных к принятию решений о незаконном аресте средств бизнесмена. Эти деньги в дальнейшем были направлены на поддержку ВСУ, сообщила Петренко РИА «Новости».

    Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по заявлению самого Малофеева. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства незаконных действий американских властей, нарушающих права граждан России и принципы частной собственности.

    Петренко добавила, что по решению американских органов власти были арестованы денежные средства на счетах предпринимателя в кредитных учреждениях страны, эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ.

    В марте 2023 года ФСБ предотвратила убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль.

    Малофеев заявлял, что не получил травм при покушении.

    В 2020 году учрежденный бизнесменом телеканал «Царьград» судился с американской Google, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к корпорации.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    3 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Суд в США арестовал россиянку за превышение срока визита

    Суд в США арестовал россиянку Лебедеву за превышение срока визита

    Суд в США арестовал россиянку за превышение срока визита
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Ольга Лебедева почти два месяца находится в иммиграционном центре в Аризоне, суд назначил залог в 90 тыс. долларов для ее освобождения.

    Суд в США постановил, что для освобождения россиянки Ольги Лебедевой необходим залог в размере 90 тыс. долларов. Таких средств у семьи задержанной нет, пишет «Царьград» со ссылкой на Shot.

    Адвокат добивается освобождения женщины через федеральный суд. В середине сентября защита подала ходатайство habeas corpus с просьбой проверить законность содержания Лебедевой под стражей. Дело находится на рассмотрении.

    Семья Лебедевой владеет бизнесом во Флориде, где россиянка с 2022 года руководит компанией по продаже женской одежды.

    В августе в США задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву после визита к Ниагарскому водопаду. Родственники заявляли о наличии у нее разрешения на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте россиянки обжаловали арест после задержания у военной базы США.

    В феврале шведские СМИ сообщили о задержании россиянина по запросу Соединенных Штатов.

    В начале года российское посольство заявило о контактах с властями США в связи с задержанием гражданок России.

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    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

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    2 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии НАСА Crew-13, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции.

    Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправились командир экипажа Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает РИА «Новости».

    Стыковка корабля с орбитальным комплексом состоялась в 2.05 мск. Общее время полета от старта до стыковки составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции.

    Научная программа экипажа, по данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Космонавты изучат ткани на основе стволовых клеток человека для поиска методов лечения болезней сердца и Паркинсона, исследуют нарушения кровообращения в невесомости и займутся выращиванием растений на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экипаж миссии Crew-13 с Тетерятниковым прибыл во Флориду.

    В четверг российский космонавт отправился к МКС.

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    3 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать данные о сделке России и США по «Лукойлу»

    Песков не стал комментировать данные о сделке России и США по активам «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном обсуждении многомиллиардной сделки между Москвой и Вашингтоном касательно зарубежных активов «Лукойла».

    «Без комментариев», – заявил Песков РБК.

    Ранее в западных СМИ появились сообщения, что Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по зарубежным активам компании «Лукойл» в рамках переговоров по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что вопрос продажи зарубежных активов «Лукойла» включен в переговоры по Украине.

    В прошлом месяце Белый дом поддержал американского инвестора Тодда Боэли в покупке этих активов.

    В мае Минфин США продлил генеральную лицензию на операции, связанные с зарубежными активами российской компании.

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    2 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Риттер прошел по первому в России маршруту памяти жертв геноцида народов СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер прошел по маршруту исторической памяти в Калининградской области, посвященному жертвам геноцида советского народа, сообщил Национальный центр исторической памяти при президенте России.

    Риттер посетил маршрут, посвященный жертвам геноцида советского народа, совершенного нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии. Поездка состоялась в преддверии 80-й годовщины окончания Нюрнбергского процесса, сообщил центр в Telegram-канале.

    Маршрут создан в рамках реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В сентябре с ним первыми познакомились российские и иностранные журналисты. Пресс-тур организовали Национальный центр исторической памяти при президенте России и правительство Калининградской области при содействии МИД и компании «Мик-Авиа».

    В Калининграде Риттер посетил офис центра, где эксперт Александр Щеглов представил ему выставку «Спасенная Европа». Экспозиция посвящена освободительной миссии Красной армии и вкладу советского народа в победу над нацизмом в Европе.

    Особое внимание уделили одноименному парку исторических миниатюр. На территории, оформленной в виде карты Восточной Европы, размещены уменьшенные копии снесенных в европейских странах памятников советским солдатам и генералам.

    Риттер высоко оценил работу центра и содержание экспозиции. По его словам, выставка и парк передают историческую правду и ценности, имеющие фундаментальное значение для всего цивилизованного мира.

    Американский эксперт намерен подготовить серию репортажей для мировой аудитории о масштабах нацистского геноцида советского народа и потерях, ценой которых удалось остановить нацизм.

    На территории бывшей Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей. Через один из них, «Шталаг-1А-Штаблак», прошли свыше 90 тыс. военнопленных. Здесь же появились «биржи труда», на которых угнанных жителей СССР продавали в рабство за 15 марок.

    1 декабря 2023 года Калининградский областной суд признал преступления нацистов и их пособников в Восточной Пруссии геноцидом советского народа. Согласно решению суда, незаконно угнаны не менее 672 623 мирных граждан и военнопленных. Из них не менее 114 485 человек были убиты, свыше 211 624 отправлены на принудительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главы МИД стран ОДКБ призвали признать геноцидом истребление советского народа.

    В прошлом году Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа.

    В августе 2025 года Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине.

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    1 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о выгоде совместных экономических проектов с США

    Песков назвал выгодной реализацию крупных экономических проектов России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил перспективы развития делового сотрудничества Москвы и Вашингтона, назвав текущие рабочие контакты весьма позитивным процессом.

    Песков заявил, что взаимодействие государств на рабочем уровне не прекращается, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов о недавней поездке спецпредставителя президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, представитель Кремля подчеркнул важность двустороннего диалога.

    «Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки», – отметил пресс-секретарь.

    По словам представителя Кремля, стороны продолжают детальное обсуждение дальнейших инициатив в различных сферах. Сохранение подобных рабочих контактов оценивается российской стороной как весьма положительный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей.

    Глава РФПИ опубликовал фотографию из столицы США в соцсетях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах с американскими переговорщиками.

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    1 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon

    Tекст: Денис Тельманов

    НАСА и компания SpaceX осуществили запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции с интернациональной командой, в состав которой вошел космонавт Сергей Тетерятников.

    В состав команды вошли четыре человека, передает РИА «Новости». Помимо россиянина, на борту находятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадский специалист Джошуа Кутрик.

    Программа перекрестных полетов между Роскосмосом и американским агентством успешно действует с 2022 года. Она позволяет российским космонавтам летать на кораблях Crew Dragon, а астронавтам из США – использовать отечественные «Союзы». Это гарантирует постоянное присутствие представителей обеих стран на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября российский космонавт Сергей Тетерятников вместе с остальными членами экипажа Crew-13 прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде.

    До этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США перенесло старт миссии на начало октября из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon.

    В августе специальная комиссия Центра подготовки космонавтов допустила Тетерятникова к участию в космическом полете.

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    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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