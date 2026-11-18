Песков: Трехсторонний саммит России, США и КНР продлится час

Tекст: Ольга Иванова

«Не больше часа», – заявил Песков, отвечая на вопрос о лимите времени, выделенном на переговоры лидеров трех стран. Его слова приводит РИА «Новости».

В среду на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне Путин встретился с председателем КНР. Трехсторонние переговоры президентов России, США и Китая запланированы на четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии трехсторонней встречи с американским лидером выступили с критикой западных санкций и протекционизма.

Во вторник Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите.