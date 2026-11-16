Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

Tекст: Ольга Иванова

Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.