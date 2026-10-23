Китайские производители начали внедрять роботов-гуманоидов в Южной Корее

SCMP: Китайские производители роботов-гуманоидов вышли на рынок Южной Кореи

Tекст: Игорь Иножарский

Производители из КНР ускорили усилия по закреплению на рынке Южной Кореи, перейдя от выставок к реальным заводским испытаниям. Сеул наращивает инвестиции в сферу физического искусственного интеллекта, пишет SCMP со ссылкой на The Korea Times.

В этом году о проектах в южнокорейских компаниях объявило растущее число китайских разработчиков робототехники. В их числе котирующаяся в Гонконге UBTech Robotics, шанхайская AgiBot, стартап Anyverse Dynamics и ведущий производитель Unitree Robotics.

«Новое поколение китайских робототехнических компаний имеет глобальную ДНК и, естественно, смотрит за рубеж, а Южная Корея является одним из важнейших рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил заместитель директора Counterpoint Research Итан Ци.

По словам эксперта, недостаток доступных в больших масштабах человекоподобных машин местного производства открыл новые возможности для поставщиков из КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду китайская компания Unitree Robotics презентовала владеющего боевыми искусствами человекоподобного робота-телохранителя. В феврале разработчик пообещал реализовать на рынке десятки тысяч антропоморфных механизмов. В прошлом году компания UBTech Robotics запланировала начать массовое производство андроидов для промышленных предприятий.