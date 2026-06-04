Китайские ученые вернули из космоса искусственные эмбрионы

Китайский корабль «Шэньчжоу-22» доставил на Землю искусственные эмбрионы

Tекст: Мария Иванова

Китайская академия наук успешно возвратила со своей орбитальной станции «Тяньгун» на Землю партию биологических материалов, включая искусственные эмбрионы и органоиды мозга, передает РИА «Новости».

Спускаемый аппарат корабля «Шэньчжоу-22» 29 мая доставил свыше 41 килограмма образцов, использовавшихся в научных экспериментах.

«Среди них биологические образцы, такие как искусственные эмбрионы и органоиды мозга, 30 мая были доставлены в Центр технологий и инженерии по использованию космического пространства при Китайской академии наук в Пекине», – отмечается в сообщении ведомства. Ученые намерены выяснить влияние космической среды на развитие человеческих эмбрионов, поведение стволовых клеток и механизмы возникновения рака от радиации.

Ранее Китай первым в мире начал эксперименты с искусственными эмбрионами в космосе, чтобы собрать данные для долгосрочного пребывания человека за пределами Земли. Эти структуры созданы из стволовых клеток, но не способны развиться в полноценный организм. Кроме того, посадочный модуль привез выращенные на орбите эмбрионы мышей для изучения закономерностей развития млекопитающих в невесомости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Китай начал первый в мире космический эксперимент с искусственными человеческими эмбрионами.

В конце месяца спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя тайконавтами совершила успешную посадку на севере КНР.

Перед этим на смену экипажу к орбитальной станции «Тяньгун» отправился пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23».