  • Новость часаРябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные дроны стали оружием террора Зеленского
    Россиянка Шнайдер разгромила первую ракетку мира на Roland Garros
    Голубь мира дважды отказался взлетать из рук Пашиняна
    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    Путину доложили об атаке беспилотника на автобус в ДНР
    Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево
    В атакованном ВСУ автобусе в ДНР находились граждане Польши
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    16 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    0 комментариев
    3 июня 2026, 17:23 • Справки

    Шкала перевода баллов ОГЭ 2026 в оценки: таблица по всем предметам

    Шкала перевода баллов ОГЭ 2026 в оценки: таблица по всем предметам
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) - главная форма аттестации по итогам 9 классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена - и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    В 2026 году девятиклассники сдают четыре экзамена в формате ОГЭ: два обязательных - русский язык и математику - и два предмета по выбору. Первичные баллы за выполнение заданий переводятся в пятибалльные оценки по шкале, установленной Рособрнадзором на основании письма № 02-20 от 25.02.2026.

    Шкала баллов ОГЭ носит рекомендательный характер: каждый регион вправе корректировать границы отметок. Финальные значения публикует ФИПИ в течение учебного года.

    Расписание ОГЭ 2026

    Основной период сдачи ОГЭ в 2026 году запланирован со 2 июня по 6 июля. В этот промежуток входят как основные экзаменационные дни, так и резервные. Расписание опубликовано на официальном сайте Рособрнадзора.

    Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся-инвалиды в 9-м классе сдают только два обязательных экзамена - русский язык и математику. Предметы по выбору для данной категории учащихся не предусмотрены.

    Предметы по выбору на ОГЭ 2026

    Помимо двух обязательных предметов, каждый девятиклассник выбирает ещё два предмета из утверждённого перечня. Выбор нередко делается с учётом планов на профильное обучение в 10–11 классах или поступление в колледж.

    • биология;

    • физика;

    • химия;

    • история;

    • обществознание;

    • литература;

    • география;

    • информатика;

    • иностранный язык - английский, французский, немецкий или испанский.

    Как устроена система оценивания ОГЭ

    Каждое задание экзаменационной работы (КИМ) оценивается по фиксированной шкале: простые задания - 0 или 1 балл (верно/неверно), задания с развёрнутым ответом - 0, 1, 2 и более баллов в зависимости от полноты и правильности ответа. В критериях оценивания прописано, за что начисляется частичный балл.

    Сумма баллов за все задания называется первичным баллом. Именно он переводится в итоговую школьную оценку по пятибалльной шкале согласно таблице перевода, установленной для каждого предмета отдельно.

    Разбалловка обновляется ежегодно вместе с изменением содержания КИМ. Ориентироваться на шкалу предыдущего года не следует - пороговые значения могут измениться.

    Если учащийся не согласен с выставленным результатом, он вправе подать апелляцию в установленном порядке.

    Минимальный и проходной балл ОГЭ 2026: в чём разница

    Минимальный балл - официальный термин. Это нижняя граница первичных баллов, соответствующая оценке «3» и подтверждающая, что экзамен сдан. Значения устанавливает Рособрнадзор в ежегодных рекомендациях субъектам РФ.

    Проходной балл - неофициальное понятие, которое часто используют как синоним минимума. Однако при поступлении в профильный 10-й класс или колледж конкретное учреждение вправе установить собственный порог, который, как правило, выше федерального минимума.

    Необходимо также отслеживать региональные публикации управлений образования: субъект РФ может скорректировать пороговые значения как в большую, так и в меньшую сторону относительно федеральных рекомендаций.

    Минимальные баллы ОГЭ 2026 для получения аттестата

    Для допуска к итоговой аттестации необходимо преодолеть минимальный порог по каждому из четырёх экзаменов.

    Обязательные предметы:

    • Русский язык - 15 баллов.

    • Математика - 8 баллов, из которых не менее 2 баллов должно быть получено за задания по геометрии (задания 15–19, 23–25).

    Предметы по выбору:

    • Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) - 29 баллов.

    • Биология - 13 баллов.

    • География - 12 баллов.

    • Информатика - 5 баллов.

    • История - 11 баллов.

    • Литература - 16 баллов.

    • Обществознание - 14 баллов.

    • Физика - 10 баллов.

    • Химия - 10 баллов.

    Шкала баллов ОГЭ 2026 по всем предметам

    Ниже приведены диапазоны первичных баллов, соответствующие оценкам от «2» до «5», по каждому предмету ОГЭ 2026. Максимальный первичный балл указан в заголовке подраздела.

    Русский язык (макс. 37 баллов)

    • «2» - 0–14 баллов;

    • «3» - 15–25 баллов;

    • «4» - 26–32 балла (при условии не менее 6 баллов по критериям грамотности ГК1–ГК4; иначе - «3»);

    • «5» - 33–37 баллов (при условии не менее 9 баллов по критериям грамотности ГК1–ГК4; иначе - «4»);

    • минимальный балл для аттестата - 15.

    Математика (макс. 31 балл)

    • «2» - 0–7 баллов;

    • «3» - 8–14 баллов;

    • «4» - 15–21 балл;

    • «5» - 22–31 балл;

    • условие для оценок «3», «4», «5»: не менее 2 баллов за задания по геометрии (задания 15–19, 23–25).

    • минимальный балл для аттестата - 8.

    Иностранные языки (макс. 68 баллов)

    • «2» - 0–28 баллов;

    • «3» - 29–45 баллов;

    • «4» - 46–57 баллов;

    • «5» - 58–68 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 29.

    Биология (макс. 47 баллов)

    • «2» - 0–12 баллов;

    • «3» - 13–25 баллов;

    • «4» - 26–37 баллов;

    • «5» - 38–47 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 13.

    География (макс. 31 балл)

    • «2» - 0–11 баллов;

    • «3» - 12–18 баллов;

    • «4» - 19–25 баллов;

    • «5» - 26–31 балл;

    • минимальный балл для аттестата - 12.

    Информатика (макс. 21 балл)

    • «2» - 0–4 балла;

    • «3» - 5–10 баллов;

    • «4» - 11–16 баллов;

    • «5» - 17–21 балл;

    • минимальный балл для аттестата - 5.

    История (макс. 37 баллов)

    • «2» - 0–10 баллов;

    • «3» - 11–20 баллов;

    • «4» - 21–29 баллов;

    • «5» - 30–37 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 11.

    Литература (макс. 40 баллов)

    • «2» - 0–15 баллов;

    • «3» - 16–24 балла;

    • «4» - 25–32 балла;

    • «5» - 33–40 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 16.

    Обществознание (макс. 37 баллов)

    • «2» - 0–13 баллов;

    • «3» - 14–23 балла;

    • «4» - 24–31 балл;

    • «5» - 32–37 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 14.

    Физика (макс. 39 баллов)

    • «2» - 0–9 баллов;

    • «3» - 10–19 баллов;

    • «4» - 20–29 баллов;

    • «5» - 30–39 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 10.

    Химия (макс. 38 баллов)

    • «2» - 0–9 баллов;

    • «3» - 10–20 баллов;

    • «4» - 21–30 баллов;

    • «5» - 31–38 баллов;

    • минимальный балл для аттестата - 10.

    Баллы ОГЭ 2026 для поступления в профильный класс

    Рособрнадзор установил рекомендуемые минимальные баллы для отбора учащихся в профильные 10–11 классы. Региональные учреждения вправе устанавливать более высокие требования при конкурсном отборе.

    • Русский язык - 28 баллов.

    • Математика (естественнонаучный профиль) - 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии.

    • Математика (экономический профиль) - 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии.

    • Математика (физико-математический профиль) - 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии.

    • Иностранные языки - 55 баллов.

    • Биология - 33 балла.

    • География - 23 балла.

    • Информатика - 15 баллов.

    • История - 26 баллов.

    • Литература - 27 баллов.

    • Обществознание - 29 баллов.

    • Физика - 26 баллов.

    • Химия - 27 баллов.

    Как считается первичный балл ОГЭ

    Первичный балл - сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы. Каждое задание оценивается по шкале, установленной в критериях оценивания конкретного варианта КИМ.

    Максимальное количество первичных баллов варьируется в зависимости от предмета: от 21 балла (информатика) до 68 баллов (иностранные языки). Единой 100-балльной шкалы, как в ЕГЭ, в ОГЭ нет.

    Для обязательных предметов предусмотрено деление на модули или тематические блоки. По математике отдельно отслеживается результат за задания по геометрии - это условие напрямую влияет на итоговую отметку.

    Как подготовиться и не потерять баллы

    ФИПИ ежегодно публикует демонстрационные варианты КИМ на сайте fipi.ru. Это тесты, письменные и устные задания, максимально приближённые к реальным экзаменационным. Регулярная работа с демоверсиями - наиболее надёжный способ ориентироваться в структуре и требованиях конкретного предмета.

    При решении тренировочных вариантов рекомендуется сразу переводить набранный первичный балл в оценку по актуальной шкале - это позволяет объективно оценить уровень подготовки и выявить темы, требующие дополнительной проработки.

    Наиболее распространённые причины потери баллов в заданиях с развёрнутым ответом: отсутствие единицы измерения, ошибка в ссылке на теорему или норму, неполное обоснование решения. В заданиях с кратким ответом пустая клетка гарантирует 0 баллов, тогда как попытка ответа даёт шанс на получение балла.

    Главное
    Сальдо сообщил о создании дополнительных коридоров в Крым
    Польша официально предложила США создать постоянную военную базу
    Силы ПВО России за сутки сбили более 750 беспилотников ВСУ
    МИД Греции выразил протест Киеву из-за морского дрона
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Андрей Разин окончательно лишился прав на бренд «Ласковый май»

    Экономика России замедлилась перед новым рывком

    На стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме главной темой станет путь к стабильному будущему. Российская экономика после двух лет устойчивого роста, показала замедление темпов. Однако глава ВТБ считает это вполне приличным поведением. Что происходит и как вернуться к прежнему росту? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ощутила новое качество российских ударов

    В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии. В числе пораженных целей – заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ. Какую тактику применила российская армия и насколько серьезными окажутся последствия для противника? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении

    Армянский премьер фразой «я заплачу» завершает свою предвыборную кампанию. Никол Пашинян пообещал компенсировать убытки армянских фермеров из-за российских фитосанитарных ограничений – и нарисовал радужные перспективы сельхозэкспорта в случае вступления страны в Евросоюз. Однако легко убедиться, что на самом деле в ЕС армянское сельское хозяйство ждет крах – так же, как это случилось с другими странами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Шкала перевода баллов ОГЭ 2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) - главная форма аттестации по итогам 9 классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена - и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации