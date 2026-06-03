Шкала перевода баллов ОГЭ 2026 в оценки: таблица по всем предметам

В 2026 году девятиклассники сдают четыре экзамена в формате ОГЭ: два обязательных - русский язык и математику - и два предмета по выбору. Первичные баллы за выполнение заданий переводятся в пятибалльные оценки по шкале, установленной Рособрнадзором на основании письма № 02-20 от 25.02.2026.

Шкала баллов ОГЭ носит рекомендательный характер: каждый регион вправе корректировать границы отметок. Финальные значения публикует ФИПИ в течение учебного года.

Расписание ОГЭ 2026

Основной период сдачи ОГЭ в 2026 году запланирован со 2 июня по 6 июля. В этот промежуток входят как основные экзаменационные дни, так и резервные. Расписание опубликовано на официальном сайте Рособрнадзора.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся-инвалиды в 9-м классе сдают только два обязательных экзамена - русский язык и математику. Предметы по выбору для данной категории учащихся не предусмотрены.

Предметы по выбору на ОГЭ 2026

Помимо двух обязательных предметов, каждый девятиклассник выбирает ещё два предмета из утверждённого перечня. Выбор нередко делается с учётом планов на профильное обучение в 10–11 классах или поступление в колледж.

биология;

физика;

химия;

история;

обществознание;

литература;

география;

информатика;

иностранный язык - английский, французский, немецкий или испанский.

Как устроена система оценивания ОГЭ

Каждое задание экзаменационной работы (КИМ) оценивается по фиксированной шкале: простые задания - 0 или 1 балл (верно/неверно), задания с развёрнутым ответом - 0, 1, 2 и более баллов в зависимости от полноты и правильности ответа. В критериях оценивания прописано, за что начисляется частичный балл.

Сумма баллов за все задания называется первичным баллом. Именно он переводится в итоговую школьную оценку по пятибалльной шкале согласно таблице перевода, установленной для каждого предмета отдельно.

Разбалловка обновляется ежегодно вместе с изменением содержания КИМ. Ориентироваться на шкалу предыдущего года не следует - пороговые значения могут измениться.

Если учащийся не согласен с выставленным результатом, он вправе подать апелляцию в установленном порядке.

Минимальный и проходной балл ОГЭ 2026: в чём разница

Минимальный балл - официальный термин. Это нижняя граница первичных баллов, соответствующая оценке «3» и подтверждающая, что экзамен сдан. Значения устанавливает Рособрнадзор в ежегодных рекомендациях субъектам РФ.

Проходной балл - неофициальное понятие, которое часто используют как синоним минимума. Однако при поступлении в профильный 10-й класс или колледж конкретное учреждение вправе установить собственный порог, который, как правило, выше федерального минимума.

Необходимо также отслеживать региональные публикации управлений образования: субъект РФ может скорректировать пороговые значения как в большую, так и в меньшую сторону относительно федеральных рекомендаций.

Минимальные баллы ОГЭ 2026 для получения аттестата

Для допуска к итоговой аттестации необходимо преодолеть минимальный порог по каждому из четырёх экзаменов.

Обязательные предметы:

Русский язык - 15 баллов.

Математика - 8 баллов, из которых не менее 2 баллов должно быть получено за задания по геометрии (задания 15–19, 23–25).

Предметы по выбору:

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) - 29 баллов.

Биология - 13 баллов.

География - 12 баллов.

Информатика - 5 баллов.

История - 11 баллов.

Литература - 16 баллов.

Обществознание - 14 баллов.

Физика - 10 баллов.

Химия - 10 баллов.

Шкала баллов ОГЭ 2026 по всем предметам

Ниже приведены диапазоны первичных баллов, соответствующие оценкам от «2» до «5», по каждому предмету ОГЭ 2026. Максимальный первичный балл указан в заголовке подраздела.

Русский язык (макс. 37 баллов)

«2» - 0–14 баллов;

«3» - 15–25 баллов;

«4» - 26–32 балла (при условии не менее 6 баллов по критериям грамотности ГК1–ГК4; иначе - «3»);

«5» - 33–37 баллов (при условии не менее 9 баллов по критериям грамотности ГК1–ГК4; иначе - «4»);

минимальный балл для аттестата - 15.

Математика (макс. 31 балл)

«2» - 0–7 баллов;

«3» - 8–14 баллов;

«4» - 15–21 балл;

«5» - 22–31 балл;

условие для оценок «3», «4», «5»: не менее 2 баллов за задания по геометрии (задания 15–19, 23–25).

минимальный балл для аттестата - 8.

Иностранные языки (макс. 68 баллов)

«2» - 0–28 баллов;

«3» - 29–45 баллов;

«4» - 46–57 баллов;

«5» - 58–68 баллов;

минимальный балл для аттестата - 29.

Биология (макс. 47 баллов)

«2» - 0–12 баллов;

«3» - 13–25 баллов;

«4» - 26–37 баллов;

«5» - 38–47 баллов;

минимальный балл для аттестата - 13.

География (макс. 31 балл)

«2» - 0–11 баллов;

«3» - 12–18 баллов;

«4» - 19–25 баллов;

«5» - 26–31 балл;

минимальный балл для аттестата - 12.

Информатика (макс. 21 балл)

«2» - 0–4 балла;

«3» - 5–10 баллов;

«4» - 11–16 баллов;

«5» - 17–21 балл;

минимальный балл для аттестата - 5.

История (макс. 37 баллов)

«2» - 0–10 баллов;

«3» - 11–20 баллов;

«4» - 21–29 баллов;

«5» - 30–37 баллов;

минимальный балл для аттестата - 11.

Литература (макс. 40 баллов)

«2» - 0–15 баллов;

«3» - 16–24 балла;

«4» - 25–32 балла;

«5» - 33–40 баллов;

минимальный балл для аттестата - 16.

Обществознание (макс. 37 баллов)

«2» - 0–13 баллов;

«3» - 14–23 балла;

«4» - 24–31 балл;

«5» - 32–37 баллов;

минимальный балл для аттестата - 14.

Физика (макс. 39 баллов)

«2» - 0–9 баллов;

«3» - 10–19 баллов;

«4» - 20–29 баллов;

«5» - 30–39 баллов;

минимальный балл для аттестата - 10.

Химия (макс. 38 баллов)

«2» - 0–9 баллов;

«3» - 10–20 баллов;

«4» - 21–30 баллов;

«5» - 31–38 баллов;

минимальный балл для аттестата - 10.

Баллы ОГЭ 2026 для поступления в профильный класс

Рособрнадзор установил рекомендуемые минимальные баллы для отбора учащихся в профильные 10–11 классы. Региональные учреждения вправе устанавливать более высокие требования при конкурсном отборе.

Русский язык - 28 баллов.

Математика (естественнонаучный профиль) - 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии.

Математика (экономический профиль) - 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии.

Математика (физико-математический профиль) - 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии.

Иностранные языки - 55 баллов.

Биология - 33 балла.

География - 23 балла.

Информатика - 15 баллов.

История - 26 баллов.

Литература - 27 баллов.

Обществознание - 29 баллов.

Физика - 26 баллов.

Химия - 27 баллов.

Как считается первичный балл ОГЭ

Первичный балл - сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы. Каждое задание оценивается по шкале, установленной в критериях оценивания конкретного варианта КИМ.

Максимальное количество первичных баллов варьируется в зависимости от предмета: от 21 балла (информатика) до 68 баллов (иностранные языки). Единой 100-балльной шкалы, как в ЕГЭ, в ОГЭ нет.

Для обязательных предметов предусмотрено деление на модули или тематические блоки. По математике отдельно отслеживается результат за задания по геометрии - это условие напрямую влияет на итоговую отметку.

Как подготовиться и не потерять баллы

ФИПИ ежегодно публикует демонстрационные варианты КИМ на сайте fipi.ru. Это тесты, письменные и устные задания, максимально приближённые к реальным экзаменационным. Регулярная работа с демоверсиями - наиболее надёжный способ ориентироваться в структуре и требованиях конкретного предмета.

При решении тренировочных вариантов рекомендуется сразу переводить набранный первичный балл в оценку по актуальной шкале - это позволяет объективно оценить уровень подготовки и выявить темы, требующие дополнительной проработки.

Наиболее распространённые причины потери баллов в заданиях с развёрнутым ответом: отсутствие единицы измерения, ошибка в ссылке на теорему или норму, неполное обоснование решения. В заданиях с кратким ответом пустая клетка гарантирует 0 баллов, тогда как попытка ответа даёт шанс на получение балла.