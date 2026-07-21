Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Польше жестоко избили двух украинских школьниц за родной язык
В польской Легнице избили украинских подростков за разговор на родном языке
На детской площадке в Легнице агрессивная местная жительница напала на двух 13-летних девочек, услышав их беседу на украинском языке.
Инцидент произошел на улице Полярной, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую прессу.
Женщина возмутилась речью подростков и применила физическую силу. «На детской площадке на улице Полярной в Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны женщины после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке», – отмечается в публикации.
Мать одной из пострадавших рассказала, что нападавшая требовала от школьниц говорить по-польски. После словесной перепалки злоумышленница ударила одну девочку кулаком в лицо, а вторую в шею. Родители уже подали заявление в правоохранительные органы.
Представитель местной полиции Анна Терса подтвердила получение сигнала о нападении. Сейчас стражи порядка устанавливают личности участников конфликта и выясняют все обстоятельства случившегося.
Подобные случаи не редкость: ранее в Плоцке и Бельско-Бялой агрессивные пассажиры нападали на украинцев в общественном транспорте.
Отношения Варшавы и Киева продолжают стремительно ухудшаться из-за разногласий вокруг Волынской резни. В 2026 году Владимир Зеленский спровоцировал новый скандал, перезахоронив останки лидера ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). За героизацию экстремистов его лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа местных жителей напала на украиноговорящих подростков в центре Варшавы.
Председатель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль назвал прославление украинских националистов ударом по отношениям со всем польским народом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ