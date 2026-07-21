В польской Легнице избили украинских подростков за разговор на родном языке

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на улице Полярной, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую прессу.

Женщина возмутилась речью подростков и применила физическую силу. «На детской площадке на улице Полярной в Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны женщины после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке», – отмечается в публикации.

Мать одной из пострадавших рассказала, что нападавшая требовала от школьниц говорить по-польски. После словесной перепалки злоумышленница ударила одну девочку кулаком в лицо, а вторую в шею. Родители уже подали заявление в правоохранительные органы.

Представитель местной полиции Анна Терса подтвердила получение сигнала о нападении. Сейчас стражи порядка устанавливают личности участников конфликта и выясняют все обстоятельства случившегося.

Подобные случаи не редкость: ранее в Плоцке и Бельско-Бялой агрессивные пассажиры нападали на украинцев в общественном транспорте.

Отношения Варшавы и Киева продолжают стремительно ухудшаться из-за разногласий вокруг Волынской резни. В 2026 году Владимир Зеленский спровоцировал новый скандал, перезахоронив останки лидера ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). За героизацию экстремистов его лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа местных жителей напала на украиноговорящих подростков в центре Варшавы.

Председатель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль назвал прославление украинских националистов ударом по отношениям со всем польским народом.