Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте
Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации
Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.
Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».
«Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.
Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».
Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.
Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.
Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.