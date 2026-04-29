В Киеве учителя уволили за использование русского языка на работе
В столичном лицее Украины преподаватель лишился работы после того, как ученики зафиксировали его разговоры на русском языке, сообщила языковой омбудсмен страны.
Учитель одного из лицеев Киева был уволен за использование русского языка при общении с учениками, передает ТАСС. Об этом сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская, отметив, что представители по защите государственного языка выявили нарушение ст. 21 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
«Руководство лицея сообщило о прекращении трудовых отношений с учителем, за которым замечено языковое нарушение», – говорится в публикации на странице омбудсмена в соцсетях.
Сообщается, что именно старшеклассники зафиксировали случай разговора педагога на русском языке, после чего администрация лицея приняла решение об увольнении этого работника. Закон, на который ссылаются чиновники, был принят в 2019 году и значительно ужесточил ограничения на использование русского и других языков национальных меньшинств на Украине.
С 2014 года власти Украины проводят курс на вытеснение русского языка из публичной сферы. Запрещены русскоязычные книги, фильмы, спектакли, песни, а также преподавание русского языка в школах и вузах. Несмотря на эти ограничения, многие жители страны продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям.
При этом ранее сама Ивановская пожаловалась на свою дочь из-за ведения ею блогов на русском языке. В то же время языковой омбудсмен Украины признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев начал операцию по формированию националистической языковой среды с помощью нейросетей на базе американских технологий.