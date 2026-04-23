ЕС решил начать выплаты Киеву из пакета в 90 млрд евро во втором квартале

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, выплаты начнутся во втором квартале текущего года, однако их получение зависит от выполнения Киевом ряда условий, передает ТАСС.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил: «Мы приветствуем зеленый свет, который страны ЕС дали последнему законодательному акту для кредита на поддержку Украины. Первые выплаты последуют до конца второго квартала».

Совет ЕС подчеркнул, что финансирование будет предоставляться при условии продолжения Киевом борьбы с коррупцией.

Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.