Тайвань впервые применил системы HIMARS возле побережья материкового Китая

Tекст: Мария Иванова

О маневрах тайваньской армии сообщает РИА «Новости».

«Сегодня 10-й армейский корпус сухопутных войск провел боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе устья реки Дацзя», – отмечают местные средства массовой информации.

Ракетные пуски производились с короткими интервалами. Это позволило всем боеприпасам достичь заданного района одновременно. Ранее подобные тренировки проходили лишь в восточной части острова, вдали от материкового Китая.

Пекин считает остров своей неотъемлемой территорией и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая». Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно призывало США прекратить поставки вооружений Тайбэю, поскольку такие действия наносят ущерб суверенитету и безопасности КНР.

В период до 2032 года островные власти рассчитывают закупить американские ракетные комплексы на сумму около 5,09 млрд долларов.

Напомним, в мае военные Японии, США и Филиппин в ходе учений Balikatan применили различные противокорабельные ракеты и потопили списанный корабль в проливе Лусон.

В мае 2026 года армия США впервые с территории филиппинского острова Лусон из наземного комплекса Typhon запустила крылатую ракету Tomahawk во время учений, вызвав резкую критику Китая.