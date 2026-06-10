После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Тайвань впервые применил системы HIMARS возле побережья материкового Китая
В ходе учений на западном побережье острова тайваньские военные впервые отработали синхронные удары по учебным целям из шести американских систем HIMARS.
О маневрах тайваньской армии сообщает РИА «Новости».
«Сегодня 10-й армейский корпус сухопутных войск провел боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе устья реки Дацзя», – отмечают местные средства массовой информации.
Ракетные пуски производились с короткими интервалами. Это позволило всем боеприпасам достичь заданного района одновременно. Ранее подобные тренировки проходили лишь в восточной части острова, вдали от материкового Китая.
Пекин считает остров своей неотъемлемой территорией и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая». Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно призывало США прекратить поставки вооружений Тайбэю, поскольку такие действия наносят ущерб суверенитету и безопасности КНР.
В период до 2032 года островные власти рассчитывают закупить американские ракетные комплексы на сумму около 5,09 млрд долларов.
Напомним, в мае военные Японии, США и Филиппин в ходе учений Balikatan применили различные противокорабельные ракеты и потопили списанный корабль в проливе Лусон.
В мае 2026 года армия США впервые с территории филиппинского острова Лусон из наземного комплекса Typhon запустила крылатую ракету Tomahawk во время учений, вызвав резкую критику Китая.