Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Вован и Лексус допустили возможность розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Пранкеры Вован и Лексус не исключили возможность розыгрыша президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». Столяров отметил, что они готовы рассмотреть вариант звонка европейским лидерам, добавив: «Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим». Кузнецов в свою очередь подчеркнул: «Многое не исключено. Никто не исключен».
Пранкеры также прокомментировали реакцию Европы на телефонный разговор президентов России и США, заявив, что сейчас европейские политики не принимают ведущего участия в мирных переговорах. Кузнецов заявил: «Понятно, что явно мы не должны бежать на поводу у Макрона, фон дер Ляйен и делать то, что они говорят. И для них переговоры – это капитуляция России. Вот так они это видят».
Столяров добавил, что европейские лидеры занимают второстепенную роль, а их молчание связано с тем, что основная позиция по переговорам сейчас принадлежит Дональду Трампу. По его словам, в текущей ситуации «смысла говорить сейчас нет никакого».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пранкеры Вован и Лексус раскрыли откровения Сэманты Пауэр о финансировании Молдавии Соединенными Штатами. Лексус заявил об исчезновении ярких личностей в европейской политике. Вован и Лексус объяснили неоднозначную позицию Запада по конфликту на Украине.