Туристам из России разрешили остаться в отеле Дубая бесплатно

Tекст: Ольга Иванова

Туристам из России, которые должны были вылететь из Дубая 2 марта, разрешили продлить проживание в своих номерах без дополнительной оплаты, сообщает РИА «Новости». По словам российской туристки Александры Митченко, на ресепшене отеля работают русскоговорящие администраторы, которые объяснили, что продление номеров происходит за счет принимающей страны.

Митченко рассказала, что ее рейс в Москву был запланирован на 2 марта, но никто не связывался с ней по поводу отмены вылета. Она самостоятельно обратилась к представителю туроператора.

Туроператор порекомендовал туристам ждать дальнейших новостей и оставаться в отеле до 3 марта. Поддержка путешественников осуществляется на месте, никакой дополнительной оплаты за проживание не требуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.