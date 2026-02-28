35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану
Журналист Александр Юнашев опубликовал видео с заявлением Владимира Жириновского, где тот предсказывает последствия удара США по Ирану, включая скачок цен на нефть.
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале вспомнил о предсказании Владимира Жириновского относительно возможных последствий удара США по Ирану.
В опубликованном ролике Жириновский рассуждает, что атака США приведет к резкому росту цен на нефть до 300 долларов, что серьезно ударит по экономикам Европы и Китая. По словам политика, в таком случае миллионы беженцев могут устремиться в Россию.
Комментируя ролик, Юнашев иронично заметил: «Позволю себе крамольную мысль: а вдруг Жириновский ничего не предсказывал, просто США действуют по его методичке?».
Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.
Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля. Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.
В результате удара по школе в Иране погибли 40 девочек. В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.
Очевидцы ранее сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.