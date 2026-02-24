  • Новость часаСК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На площади Савеловского вокзала в Москве смертник взорвал машину ГИБДД
    Эксперты назвали ослабление НАТО важным результатом СВО
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Париж наказал посла США во Франции
    Предотвращено покушение на президента Сербии Вучича
    Украина не получала от Словакии уведомлений о прекращении поставок электроэнергии
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    40 комментариев
    24 февраля 2026, 08:26 • Политика

    Спецоперация обновила облик России

    Эксперты подвели промежуточные итоги СВО

    Спецоперация обновила облик России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас?

    Начавшаяся 24 февраля 2022 года Специальная военная операция (СВО) стала реакцией на отказ Запада от диалога с Россией по переосмыслению архитектуры безопасности в Европе, а также на многочисленные провокации Киева в отношении Донбасса и южных регионов РФ, апогеем которых стало намерение Владимира Зеленского отказаться от безъядерного статуса Украины.

    Итог безответственных действий Киева и их западных партнеров для Украины неутешителен. Как отмечал замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной звезде», потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек. При чем только за 2025 год противник потерял более 6 тыс. танков и ББМ, более 12 тыс. орудий и минометов, а также свыше 520 тыс. военнослужащих.

    Все эти годы Москва не отказывалась от дипломатического решения конфликта – в том числе сейчас, в Женеве. Однако принципиальная неготовность Европы и Украины к миру осложняет этот процесс. Но Россия готова и продолжает доказывать свою правоту как за столом переговоров, так и на поле боя.

    СВО стала ответом на угрозы Запада

    Для полного понимания важности спецоперации нужно вернуться к событиям 2021 года. Помимо постоянных срывов Минских соглашений, на Украине разворачивали силы для удара по Донбассу.

    «ВСУ планировали действовать по сценарию хорватской операции «Буря» 1995 года», –

    говорит военный эксперт Алексей Анпилогов. – «Тогда Загреб точной атакой обезоружил Сербскую Краину, превратив ее в рядовой регион. Такой сценарий в Донбассе стал бы ударом по России: колоссальные гражданские потери и плацдарм для наступления на наше приграничье. Политическим последствием стало бы падение репутации и оборонительных возможностей. Поэтому начало СВО следует рассматривать исключительно как оборонительный и вынужденный шаг».

    «При этом Россия оказалась в ситуации стратегической обороны гораздо раньше, еще в 2007 году. Эту веху ознаменовало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Тогда у российского руководства сложилось понимание: Запад использует нас в своих интересах, НАТО продолжит расширяться на Восток, а Россию по-прежнему рассматривают как проигравшую в холодной войне», – добавил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Хотя Горбачеву и Шеварднадзе обещали, что альянс не будет расширяться. Некоторое время даже говорили о ликвидации НАТО по модели Варшавского договора. Но на деле против России вели скрытую игру, а любые наши озабоченности игнорировались».

    СВО меняет архитектуру миропорядка

    Сам факт спецоперации укрепил наш суверенитет, уверен Анпилогов. «Это главная победа Москвы, повышающая авторитет России в глазах Глобального Юга. Мы показали: альтернативный западному путь развития возможен», – подчеркивает эксперт. – «Российская экономика выдержала колоссальное давление. Конечно, это не результат одного 2022 года – ограничения начали принимать еще в 2014 году».

    При этом избежать санкций не получилось бы при любом исходе. Как показала политика «торговых войн» Дональда Трампа, те или иные ограничения вводятся не в качестве ответа на нарушение норм «порядка, основанного на правилах», а для сдерживания конкурентов: России, Индии и Китая.

    «Москва готовила экономику к прессингу почти восемь лет, создавая и свою платежную систему, и переориентируясь на другие рынки.

    Но СВО придала процессу новый импульс: мы окончательно отошли от статуса «мировой бензоколонки» или «сырьевой базы» и создали систему высокого передела. Это увеличило влияние РФ на международной арене, – добавляет собеседник. – Страны Глобального Юга впечатлились нашим примером. Развивающиеся государства стали ориентироваться на Россию, что ослабило возможности Запада манипулировать ими. Начала формироваться новая архитектура международных отношений, что подтвердил в том числе саммит БРИКС в Казани».

    Напомним, одной из причин спецоперации стало желание России добиться качественно новых, более справедливых гарантий безопасности в Европе. По мнению Анпилогова, ЕС до сих пор не готов обсуждать эту тему предметно, но американские и европейские эксперты все чаще рассуждают о ней – и это во многом стало возможным благодаря результативности СВО.

    Параллельно происходит поляризация мнений и усиление внутреннего раскола Запада. Позиция Трампа по Гренландии стала шоком для Европы, убедив некоторых членов ЕС строить автономные от США оборонительные институты. А «ястреб» Эммануэль Макрон даже задумался о диалоге с Москвой.

    «В мире растут взаимное недоверие и подозрительность между странами. Теряют силу договоры, сдерживающие милитаризацию. Гонка вооружений будет только разгоняться. Архитектуру безопасности накрывает «туман войны», – прогнозирует Козюлин. – Но эти процессы, как ни странно, ведут мировых лидеров к осознанию необходимости новых всеобъемлющих соглашений. После СВО Европа неизбежно придет к устойчивой геополитической модели».

    Боевые возможности и дух

    «На фоне СВО Запад стал пристальнее следить за нашими Вооруженными силами. Возникли новые космические системы, растет оборонная промышленность, Европа запустила военную инвентаризацию. Все это – отчасти из-за осознания высокого уровня ВС РФ», – полагает Козюлин.

    Фактически против России сражаются объединенные силы Запада. Но мы выстояли, что заложило плацдарм для роста нашего потенциала, говорит Анпилогов. «Первое, что приходит на ум в этом контексте, – создание нового рода войск: беспилотных систем. Формирование прошло в сжатые сроки, сегодня наша страна обладает ведущими специалистами в сфере БПЛА. Огромные мощности направили на производство дронов – это стало и фактором совершенствования экономики. Конфликт стал источником прогресса».

    Еще одно важное изменение – переход к пониманию ценности контрактной армии. «Россия исторически делала акцент на призывных войсках. Но СВО показала: этот подход устарел. Теперь Москва делает акцент на привлечении профессиональных и высоко мотивированных мужчинах, которые готовы обучаться и совершенствоваться в военном деле», – считает эксперт.

    «Но главное достижение спецоперации – моральное и политическое взросление общества. Граждане доказали: они готовы обходить любые западные ограничения, а также отстаивать суверенитет и будущее страны. Мы осознали единую миссию – работать на благо Родины», – заключил Анпилогов.

    Главное
    ФСБ начала проверку Дурова на содействие терроризму
    «Роснано» попросило о закрытом разбирательстве по иску к Чубайсу
    Володин заявил о приоритетности законопроекта по миграционной политике
    В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
    Венгерские СМИ предрекли Украине финансовый крах
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем грозит Мексике убийство наркобарона

    Значительная часть Мексики погружена в крупнейшие за последние годы беспорядки: полыхают автомобили и полицейские участки, нападению подвергаются банки и даже аэродромы. А все потому, что правительство посмело уничтожить одного из крупнейших наркобаронов страны. Последствия могут быть еще хуже, и виной этому может стать вмешательство из-за границы. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации