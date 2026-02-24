Газпром 21-й год подряд восполнил запасы газа с избытком

Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян

Глава IPC Парсонс: Решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят

Tекст: Мария Иванова

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх с национальной символикой не будет отменено ни советом директоров, ни им лично, передает РИА «Новости».

Это заявление прозвучало на пресс-конференции, на которой Парсонс отметил, что организация придерживается принципа всеобщего участия и разнообразия.

Министерство иностранных дел и министерство молодежи и спорта Украины ранее выпустили совместное заявление о намерении бойкотировать Паралимпиаду, если решение о допуске россиян и белорусов не будет пересмотрено. Позже аналогичное решение озвучил и Паралимпийский комитет Чехии, заявив, что их команда пропустит церемонию открытия в Италии.

Парсонс подчеркнул, что IPC призывает представителей всех стран к участию в Играх, однако уважает решение тех, кто выбрал бойкот. Он выразил желание донести до украинской стороны послание о важности инклюзивности и разнообразия на Паралимпиаде.

В сентябре 2023 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, fмериканский спецпосланник Паоло Замполли выступил за возвращение флага и гимна России на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России.