    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    МИД заявит в ООН и ОБСЕ об убийстве Украиной военкора Ивана Зуева
    Сборная России по футболу прорвалась в топ-30 в рейтинге ФИФА
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 15:14 • Новости дня

    Газпром сообщил о рекордном запасе газа в российских ПХГ

    Газпром: Объем газа в российских ПХГ достиг 73,17 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативный резерв в подземных хранилищах газа России увеличился до максимального исторического значения к старту сезона отбора, сообщил Газпром.

    В сообщении в Telegram-канале компании уточняется, что к началу сезона отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах достиг 73,17 млрд кубометров, что стало новым абсолютным рекордом для российской газовой отрасли.

    В компании отметили, что максимальная потенциальная суточная производительность подземных хранилищ газа осталась на ранее установленном рекордном уровне и составляет 858,8 млн кубометров.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия намерена постоянно поддерживать уровень обеспеченности углем не менее чем на 100 лет, нефтью – на 50 лет и газом – на 70 лет.

    Накануне на Российской энергетической неделе президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России и росте газификации домов.

    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (10)
    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Россия намерена привлечь ОЗХО для расследования применения химоружия Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ведет экспертный диалог с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу возможного визита экспертов ОЗХО в страну для расследования применения Киевом химических веществ, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    «Ведем экспертный диалог с техсекретариатом по этому вопросу. Согласно действующим правилам его содержание не подлежит разглашению», – отметил дипломат, отвечая на вопрос о деталях такого визита, передает РИА «Новости»

    В июле Москва запросила визит экспертов ОЗХО для проверки применения Киевом химоружия.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 17:28 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева

    Бывшего банкира обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича», – сообщили в суде.

    Срок ареста установлен на два месяца. Он начнет исчисляться с момента передачи Ананьева российским правоохранительным органам в случае его экстрадиции, депортации или с момента его фактического задержания на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о продаже имущества брата Алексея, Дмитрия Ананьева, в рамках процедуры банкротства. На торги был выставлен его особняк в центре Москвы и участки в подмосковных «Горках-2» общей стоимостью около 5,2 млрд рублей.

    Братья Ананьевы были совладельцами Промсвязьбанка до его санации в 2017 году. В 2019 году против них возбудили уголовное дело о растрате. Оба брата были признаны банкротами: Дмитрий в 2021 году с долгами в 283,3 млрд рублей, а Алексей – в 2024 году с долгами в 204,5 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

    В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали рейсовый автобус и частный дом

    Tекст: Денис Тельманов

    Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Дроны ВСУ атаковали рейсовый автобус в Ракитянском районе и частный дом в Грайворонском округе.

    В селе Илек-Кошары Ракитянского района FPV-дрон атаковал рейсовый автобус, передает ТАСС. Ранения получили три человека: водитель и две пассажирки. По данным медиков, у мужчины множественные осколочные ранения головы и руки.

    У одной женщины диагностирована минно-взрывная травма и ранения руки, у второй – осколочные ранения головы, руки и спины. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, само транспортное средство получило повреждения.

    Еще один инцидент произошел в селе Гора-Подол Грайворонского округа, где беспилотник ударил по частному домовладению. Пострадала женщина, у нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Всех пострадавших доставят для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось об атаках на город Шебекино, где были повреждены автомобили и строения, а также на село Красный Октябрь, где дрон ударил по автомобилю, ранив водителя. Атаки украинских дронов происходят и в других регионах: в Каховском округе Херсонской области FPV-дрон уничтожил грузовик, ранив водителя.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 19:04 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    «В период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о последствиях атак украинских дронов в Белгородской области, где пострадали четыре мирных жителя. В частности, беспилотник атаковал рейсовый автобус, ранив водителя и двух пассажирок.

    Атаки украинских дронов происходят и в других регионах: в Каховском округе Херсонской области FPV-дрон уничтожил грузовик, водитель получил осколочные ранения.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    В НЦ «Россия» прошла конференция литературных критиков и литературоведов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытие Всероссийской конференции литературных критиков и литературоведов «Большой стиль» прошло 16 октября в Национальном центре «Россия».

    Мероприятие организовали Союз писателей России, Министерство культуры России, Российский книжный союз, Российская государственная библиотека, ИНИОН РАН, Российское общество «Знание», а также МГИК и Литературный институт им. Горького, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Не так давно состоялся внеочередной съезд Союза писателей России, на котором был взят курс на объединение разных союзов и консолидацию лучшей части нашего писательского сообщества на базе СПР. При этом, говоря о писателях, мы имеем в виду всех, кто работает со словом. Это и литературные критики, и преподаватели факультетов литературных институтов, и сценаристы, и драматурги», – подчеркнул помощник президента и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. По его словам, задача консолидации писательского сообщества сложна, но активно решается.

    Замминистра культуры Сергей Першин напомнил, что министерство учредило специальную медаль имени Александра Твардовского, которой будут награждать авторов, фиксирующих актуальные события, находясь рядом с бойцами. Также сформирована рабочая группа, объединяющая руководителей творческих союзов, для эффективного культурного развития страны.

    Президент Российского книжного союза Сергей Степашин акцентировал внимание на детской литературе, отметив, что важно сделать отечественных авторов более известными, поскольку по числу читающих детей до 12 лет Россия занимает лидирующие позиции. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что по поручению президента Владимира Путина по всей стране возрождаются чтецкие программы и создаются литературные клубы в школах.

    Глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил значимость библиотечной сети в продвижении литературы, напомнив, что в стране около 42 тыс. публичных библиотек, способных донести до читателя книги, отвечающие приоритетам государства. В рамках конференции состоялась дискуссия «Главные темы России: 2025» и была представлена тематическая книга-каталог, включающая 420 тем, более 400 историй и событий, а также 520 важных дат, способных вдохновить писателей и творцов.

    Особое внимание уделили развитию Национальной литературной премии «Слово», которая поддерживает отечественных авторов и включает семь номинаций – от прозы до перевода. Победителей объявят до 1 февраля 2026 года.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил партию российского СПГ вопреки санкциям Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия российского сжиженного природного газа поступила на китайский терминал впервые после введения британских санкций против этого объекта, что свидетельствует о продолжении энергетического сотрудничества между Москвой и Пекином.

    Как сообщает Bloomberg, судно Arctic Mulan с грузом российского сжиженного природного газа прибыло на терминал Beihai в Китае. Это первая поставка с момента введения Британией санкций против данного порта за прием российских грузов с конца августа.

    По данным сервиса отслеживания судов, груз был получен с терминала «Арктик СПГ – 2» – российского предприятия, уже находящегося под санкциями Великобритании и США. Терминал Beihai был определен Китаем как единственная точка приема газа «Арктик СПГ – 2», после чего остальные китайские импортеры прекратили использовать этот порт.

    В рамках санкций предусмотрен переходный период до 13 ноября, однако часть грузов из Арктики может поступить в Китай уже после этой даты, что, по мнению экспертов, говорит о сохранении высоких объемов торговли между Россией и Китаем.

    Arctic Mulan загрузил СПГ с плавучего хранилища на востоке России в начале октября. Само судно и хранилище ранее также были внесены западными странами в санкционные списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго Цивилев заявил о планах увеличить экспорт сжиженного природного газа из России в Китай.

    Первое судно с грузом из Китая отправилось в Европу по Северному морскому пути.

    Новый мировой порядок меняет логистические маршруты поставок нефти и газа.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 11:39 • Новости дня
    Европа начала отбор газа из хранилищ в отопительный сезон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны запустили отопительный сезон, начав третий день подряд увеличивать нетто-отбор газа из подземных хранилищ, что вызвало снижение запасов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Tвропейские страны уже третий день подряд осуществляют нетто-отбор газа из подземных хранилищ, что свидетельствует о полноценном начале отопительного сезона в регионе. По данным Gas Infrastructure Europe, 15 октября из хранилищ ЕС было отобрано 170 млн куб. м газа, а закачано только 52 млн куб. метров, передает ТАСС.

    Общий объем газа в подземных хранилищах сейчас составляет 91,5 млрд куб. м, что является только девятым максимальным показателем для октября за весь период наблюдений. Уровень заполненности хранилищ составляет 82,93%, что на 8,55 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и существенно отстает от прошлогодних 95% на аналогичную дату.

    С начала отопительного сезона страны ЕС уже отобрали из хранилищ около 437 млн куб. м газа, а нетто-отбор достиг 246 млн куб. м. Суммарный отбор газа на третий день после достижения максимума заполнения оказался на 26% выше средней величины за этот день последних пяти лет.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны Евросоюза обязаны поддерживать уровень заполненности хранилищ на 90% с 1 октября по 1 декабря, однако к началу осенне-зимнего периода в хранилища было закачано только 54,7 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Долгосрочные прогнозы погоды свидетельствуют о скором приходе аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в двадцать лет». По данным «Газпрома», ЕС может столкнуться с проблемами газоснабжения в случае сильных морозов из-за недостаточного заполнения хранилищ.

    Погодные условия в Европе на текущей неделе были немного теплее, чем ранее, однако к выходным ожидается постепенное похолодание. В сентябре доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС составляла 19%, а в октябре снизилась до 17%. Средняя цена газа в Европе в сентябре составила около 393 долларов за тысячу кубометров, в октябре – около 388 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил о деиндустриализации Евросоюза на фоне отказа от российских энергоносителей. Европарламент назначил дату голосования по полному запрету импорта энергоресурсов из России. Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин разрешил передать долю Sinopec в «Сибуре»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил китайской структуре Soihl Hong Kong Holding купить у дочерней компании Sinopec долю в «Сибуре», составляющую 8,5% уставного капитала.

    Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec – Soihl Hong Kong Holding – приобрести 217,8 млн акций компании «Сибур» у другой дочерней компании Sinopec, Soihl Cyprus Investment, передает РИА «Новости».

    В распоряжении отмечается: «Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед… сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сибур Холдинг», принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед».

    Уставной капитал «Сибура» составляет более 25,6 млрд рублей, он разделен на 2 млрд 562 млн 916 тыс. 589 обыкновенных акций. Передаваемый пакет составляет 8,5% уставного капитала компании. Это вся доля, которой владеет китайская Sinopec через свои структуры, поскольку Soihl принадлежит ей на 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине внесли нефтегазовые компании Китая в список «спонсоров войны». Российские и китайские компании подписали ряд соглашений о совместных масштабных проектах в энергетической сфере. Компания Sinopec начала строительство крупного хранилища топлива на спорном архипелаге в Южно-Китайском море.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 14:34 • Новости дня
    Фицо пообещал обсудить транзит российского газа с Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с украинским премьер-министром Юлией Свириденко вопрос о возможном прекращении транзита российского газа через территорию Украины.

    Встреча проходит в словацком городе Кошице. Фицо заявил: «В наших головах [вопрос о завершении транзита газа через Украину] до сих пор не решен окончательно». По информации портала E.dennikn, словацкий премьер отметил, что хочет обсудить этот вопрос как друг и провести нормальный диалог со своей украинской коллегой, передает ТАСС.

    В пятницу в словацком городе Кошице проходит встреча делегаций правительств Словакии и Украины. Перед началом переговоров Фицо подтвердил свою поддержку планов Украины по вступлению в Евросоюз, однако выступил против ее принятия в НАТО.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с Фицо объявил, что Украина прекратит поставки российских газа и нефти в Словакию.

    В минувший четверг Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа, вводимом с января 2027 года.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы с 28 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Косолапов, выступающий под именем Macan, подтвердил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

    Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

    «В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

    Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.


    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 14:26 • Новости дня
    Лавров и Сийярто обсудили подготовку российско-американского диалога

    МИД: Лавров и Сийярто обсудили подготовку российско-американского диалога

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили организацию мероприятий в рамках российско-американского диалога.

    В сообщении на сайте МИД России уточняется, что разговор состоялся вскоре после телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых были согласованы ключевые вопросы взаимодействия.

    «Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Министры условились о продолжении плотного взаимодействия», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    На Смоленской площади уточнили, что разговор между Лавровым и Сийярто прошел по инициативе венгерской стороны.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что решение о выборе Венгрии в качестве возможного места для проведения саммита между Россией и США принималось совместно Москвой и Вашингтоном.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Газпром объявил о готовности комплекса к зиме

    Газпром завершил подготовку к работе в осенне-зимний сезон

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газпром сообщил о завершении всех плановых и профилактических работ для обеспечения бесперебойной работы производственного комплекса в зимний период.

    Производственный комплекс Газпрома полностью готов к стабильной работе в предстоящий осенне-зимний период 2025/2026 года, сообщает компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что все запланированные планово-профилактические и ремонтные работы были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

    В сообщении подчеркивается, что комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду завершен, что позволит обеспечить надежность и бесперебойность поставок газа в пиковые месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ожидается беспрецедентный рост потребления газа в 2025 году из-за активной газификации и увеличения спроса на электроэнергию.

    Газпром завершил закачку газа в подземные хранилища, увеличив оперативный резерв до 73,17 млрд кубометров.

    Колебание температуры на один градус может вызвать рост потребления газа в развитых странах на 350 млрд кубометров.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации