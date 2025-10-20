  • Новость часаСилы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    48 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    20 октября 2025, 08:10

    В Ульяновской области пресечена атака БПЛА на подстанцию

    В Ульяновской области предотвратили попытку удара БПЛА по подстанции

    Tекст: Вера Басилая

    В Вешкайме Ульяновской области предотвращена попытка атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию, сообщил губернатор Алексей Русских.

    В Ульяновской области предотвращена атака беспилотного летательного аппарата на подстанцию в поселке Вешкайма, сообщил в Telegram-канале губернатор.

    «Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы», – отметил Алексей Русских.

    В настоящее время специалисты проверяют объект.

    Минобороны сообщило об уничтожении одного БПЛА над Ульяновской областью.

    В Белгородской области два человека погибли и один был ранен в селе Ясные Зори из-за сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия.

    Женщина пострадала при взрыве беспилотника в Воронежской области.

    19 октября 2025, 16:17
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    @ 7777777kz/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные заняли промзону Херсона и дачные поселки на островах в низовьях Днепра, что фактически означает начало операции по освобождению города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

    Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

    Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

    Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

    Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

    Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».

    Комментарии (11)
    19 октября 2025, 14:51
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    19 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 20:20
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 11:20
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    @ Lance Cpl. Kendrick Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой, который может связать Россию и США, возможно реализовать менее чем за 8 лет при бюджете до 8 млрд долларов, написал в X спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, строительство тоннеля между Россией и США может обойтись менее чем в 8 млрд долларов, передает «Коммерсант». Дмитриев подчеркнул в X, что тоннель «Путина-Трампа» длиной 113 километров мог бы соединить Америку и Афроевразию, став символом единства.

    Дмитриев отметил, что при использовании традиционных технологий стоимость проекта могла бы превысить 65 млрд долларов. Однако современные методы компании The Boring Company Илона Маска, по его словам, способны существенно снизить затраты.

    По оценке Дмитриева, строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской займет менее восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский фонд прямых инвестиций начал обсуждение строительства тоннеля через Берингов пролив. Дмитриев заявил о начале сроков разработки проектной документации по этому тоннелю на Аляску. Проект тоннеля из России в Америку получил новый шанс на реализацию.

    Комментарии (39)
    19 октября 2025, 11:00
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (15)
    19 октября 2025, 19:18
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии

    Американист Дробницкий: Трампу нужна легкая победа над наркотиками из Колумбии

    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Скандал между США и Колумбией, касающийся наркотрафика, вероятно, закончится совместным заявлением о пресечении поставок запрещенных веществ, а также подписанием выгодного для американской стороны соглашения по одному из направлений торговли, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил колумбийского коллегу Густаво Петро в наркоторговле.

    «Судя по всему, Трампу после «10 прекращенных войн» нужна какая-то победа в Западном полушарии, касающаяся непосредственно США. Объектом он выбрал вечную тему наркотрафика. Нет сомнений, что американский рынок – один из крупнейших в мире в том числе и для запрещенных препаратов. Но правда заключается в том, что, скорее всего, никто не знает, как эту тенденцию побороть», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее, исходя из специфики того, как Трамп ведет политику, можно спрогнозировать, что ситуация будет разворачиваться следующим образом. Трамп и Петро проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика. Заодно они подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США», – спрогнозировал аналитик.

    «Конечно, нынешние действия администрации Трампа в некоторой степени соответствует обновленной доктрине Монро, с которой нынешний глава Белого дома и приходил на второй срок. Но, боюсь, его непоследовательность и привычка распыляться не дадут ему ничего изменить и по латиноамериканскому вектору», – считает собеседник.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером наркоторговли, якобы активно поощряющим масштабное производство наркотиков, как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране».

    «Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются ничем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты, а также любая другая форма платежей и субсидий проводиться не будут», – заверил он.

    «Цель наркопроизводства – продажа огромных объемов продукции в США, которые сеют смерть, разрушения и хаос. Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, должен немедленно закрыть эти поля смерти. Иначе США сделают это за него, но ему не понравится», – предупредил американский лидер.

    Ранее Петро обвинил США в убийстве рыбака после удара по судну в территориальных водах Колумбии в сентябре. «Колумбийское судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа двигателя. Мы ждем объяснений от правительства США», – заявил он. Однако, Петро ничего не сказал про другие атаки США, произошедшие после этого в Карибском море.

    В свою очередь, Трамп сообщил об ударе по «подводной лодке, перевозившей наркотики», в результате чего погибли два человека. По его словам, американская разведка подтвердила, что судно было «загружено в основном фентанилом и другими незаконными веществами».

    В прошлом месяце стало известно, что США концентрируют боевые корабли возле Венесуэлы, а президент страны Николас Мадуро в ответ мобилизует ополченцев и собирает армию, размещая ее на побережье и возле границ с соседними государствами. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 09:02
    Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
    Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стабильный рост цен на золото за последние два года позволил России увеличить стоимость своих золотых резервов более чем в два раза – до 282,1 млрд долларов, следует из анализа данных ЦБ.

    Рост стоимости золотого запаса России произошел благодаря динамике мировых цен на золото, передает РИА «Новости». На 1 октября 2023 года в хранилищах Банка России находилось золота на сумму 140,5 млрд долларов, а на 1 октября 2025 года эта сумма выросла до 282,1 млрд долларов.

    Причиной такого роста стало ралли на рынке золота – за этот период цены на драгметалл увеличились более чем в два раза, с 1,8 тыс. до 4,3 тыс. долларов за тройскую унцию. В физическом выражении запасы уменьшились на 0,2 млн тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны: на 1 сентября в резервах находилось 74,8 млн тройских унций или 2326,5 тонны.

    Доля золота в резервах России на начало октября составила 39,5%. Валютная часть резервов за этот же период выросла лишь на 0,6%, достигнув 431,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость золота поднялась выше 4360 долларов за тройскую унцию. Золото на бирже установило новый исторический рекорд. Серебро дорожает быстрее золота.

    Комментарии (33)
    19 октября 2025, 15:28
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра

    Глава МВД Франции Нуньес заявил об ограблении Лувра за семь минут

    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что преступники проникли в музей, вырезав оконное стекло болгаркой, после чего скрылись с места преступления на скутерах, передает ТАСС.

    «Ограбление длилось всего семь минут», – заявил министр в эфире France Inter.

    В свою очередь министр культуры Франции Рашида Дати уточнила, что злоумышленники, укравшие драгоценности из Лувра, пробыли в музее всего четыре минуты, передает РИА «Новости».

    По ее словам, полиция прибыла на место практически сразу после получения сообщения о краже, однако преступники уже успели скрыться. Она отметила, что действия грабителей были очень профессиональными.

    Дати также обратила внимание на проблему безопасности музеев во Франции, подчеркнув, что этому вопросу не уделялось должного внимания в течение 40 лет. Министр сообщила, что после ограбления посетителей Лувра быстро эвакуировали, паники среди гостей не возникло.

    Ранее МВД Франции сообщило, что грабители проникли в Лувр с помощью лестницы на автовышке.

    Известно, что из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. При этом корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    Напомним, утром в воскресенье неизвестные проникли через окна в закрытый на ремонт сектор Лувра и похитили украшения из экспозиций Наполеона и французских монархов.

    Комментарии (8)
    19 октября 2025, 16:49
    СМИ: Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге

    Губернатор Вологодской области сообщил о служебной проверке из-за драки зама в отеле

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что изучает ситуацию с первым замгубернатора Иваном Иноземцевым, который якобы стал участником конфликта в Петербурге.

    По словам Филимонова, Иноземцев заранее уведомил о планах поехать в Петербург вместе с семьей на детские соревнования, при этом находился в частной поездке и не исполнял должностные обязанности.

    Филимонов в Telegram-канале отметил, что ему сообщили о происшествии коллеги, а причины произошедшего бытового конфликта еще выясняются.

    «Для желающих помериться силой есть спорт – возможность сделать это на тренировке (татами или ринге). Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий», – отметил губернатор.

    По его словам, он не собирается кого-то огульно обвинять и выгораживать.

    «Разберусь», – заявил глава региона.

    Ряд СМИ сообщил, что якобы в одном из отелей Петербурга первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подрался с другим постояльцем из-за личного конфликта.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.

    Комментарии (8)
    19 октября 2025, 21:56
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на российские условия прекращения конфликта, пригрозив в противном случае уничтожением Украины, сообщает британская Financial Times.

    Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия России для завершения конфликта на Украине, передает Financial Times. По словам источников издания, Трамп заявил украинскому президенту, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил «уничтожить» Украину, если Киев не согласится на его требования.

    В ходе переговоров Трамп неоднократно перебивал Зеленского и использовал резкие выражения. Он отбросил карту фронта, предложенную украинской делегацией, и настаивал на том, чтобы Зеленский сдал России весь Донбасс, отмечают собеседники издания. Американский президент также повторял многие тезисы, которые ранее озвучил Путин во время телефонного разговора.

    Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп в разговоре с Зеленским использовал формулировку Путина о том, что «это спецоперация, даже не война», и предупредил: «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит». Также Трамп заявил, что устал видеть карту боевых действий: «Эта красная линия, я даже не знаю, где это. Я там никогда не был».

    Белый дом и офис Зеленского не прокомментировали встречу, однако европейские лидеры восприняли ее как сигнал нежелания Трампа оказывать дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский рассчитывал добиться согласия США на поставки крылатых ракет Tomahawk, но получил отказ. В заявлении в воскресенье Зеленский подчеркнул: «Необходимы решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7 для окончания войны».

    Ранее Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Комментарии (9)
    19 октября 2025, 15:57
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России

    Зеленский потребовал решительных шагов против России от США, Европы и Запада

    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Украина не намерена делать уступки России, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Lenta.ru.

    «Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», – заявил глава киевского режима. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны западных государств.

    В ходе заявления украинский лидер вновь обвинил Россию в затягивании конфликта и стремлении достичь мира исключительно «с позиции силы». Он отметил, что Украина не будет ничего дарить России, и призвал международное сообщество к более активной поддержке.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    Комментарии (19)
    19 октября 2025, 20:31
    Командир танка рассказал, как прикрыл экипаж отца при освобождении Волновахи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время освобождения Волновахи в 2022 году командир танка Богдан Бердянский прикрывал экипаж своего отца, когда у них закончился боекомплект.

    Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат вместе в одной танковой роте с 2021 года, оба являются командирами танков, передает ТАСС. Богдан сообщил, что во время боев за Волноваху в 2022 году его танк прикрывал экипаж отца, когда у них закончился боекомплект.

    «Когда мы штурмовали центр города, у них закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», – рассказал старший сержант Богдан Бердянский.

    Богдан пошел на службу в 18 лет, а через месяц к нему присоединился отец. В том же батальоне служит и двоюродный брат Богдана. Отец и сын признают, что совместная служба придает им сил и уверенности. Роман Бердянский отметил: «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка – я ему помогаю, он мне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военный рассказал, что приветственный жест помог ему избежать гибели в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 18:28
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС

    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС на юге сектора Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа после атаки с применением противотанковой ракеты и огня по израильским военным.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается, что действия стали ответом на «грубое нарушение» режима прекращения огня со стороны палестинских вооруженных формирований.

    По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в воскресенье палестинцы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военным. В заявлении подчеркивается: «В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа».

    Удары нанесли по целям, которые, как сообщает армия, связаны с деятельностью ХАМАС. Информации о возможных потерях или разрушениях на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.


    Комментарии (14)
    19 октября 2025, 11:38
    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    The Washington Post: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин настаивал на передаче России полного контроля над Донецкой областью как условии прекращения конфликта, пишет The Washington Post (WP).

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом потребовал от Киева передать полный контроль над Донецкой областью как условие прекращения военных действий, передает The Washington Post.

    В ходе переговоров с Путиным Трамп не поддержал публично российское требование по ДНР, пишет WP. После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме он заявил: «Пора прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно крови, пусть оба объявят победу, пусть история рассудит!»

    Источники утверждают, что представитель Трампа Стив Уиткофф на переговорах акцентировал внимание украинской делегации на том, что ДНР – преимущественно русскоязычный регион, что, по мнению европейских дипломатов, является аргументом в пользу Москвы. При этом отмечается, что сам Зеленский и многие украинцы ранее говорили на русском, однако с 2014 года в стране усилилось использование украинского языка.

    Американская администрация готовит новую встречу Трампа и Путина, которая пройдет в Будапеште. В подготовке участвует госсекретарь Марко Рубио. Киев приветствовал предстоящий саммит и поддержал призыв Трампа к перемирию на текущих линиях фронта, одновременно требуя гарантий безопасности от США и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios заявило об удивлении украинской делегации после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить свою беседу с Путиным с Владимиром Зеленским. Трамп назвал свою беседу с президентом России продуктивной.

    Комментарии (41)
    19 октября 2025, 14:29
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    @ European Union in Georgia/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Германии в Тбилиси Эрнст Петер Фишер был отозван для консультаций после обвинений грузинских властей во вмешательстве во внутренние дела страны.

    Министерство иностранных дел Германии отозвало посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций в ответ на обвинения грузинских властей во вмешательстве, передает РИА «Новости». Ранее МИД Германии вызвал поверенную в делах Грузии в Берлине и выразил официальный протест по поводу обвинений, выдвинутых против немецкого дипломата.

    В заявлении ведомства говорится: «На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги».

    МИД Германии также сообщил, что 20 октября Совет по иностранным делам Евросоюза рассмотрит вопрос, связанный с Грузией. В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Фишер был вызван в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции – по словам Кобахидзе, дипломат регулярно поддерживал деятельность радикальной оппозиции.

    Фишер публично критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим оппозиционерам на улицах Тбилиси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти». В университетах Грузии на западные деньги обучают приемлемости террористических действий. Посол Германии проигнорировал вызов в МИД Грузии.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 15:40
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Комментарии (7)
