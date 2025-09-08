МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», – сказано в сообщении на сайте МИД Эстонии.

Там уточнили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где российский вертолет МИ-8 без разрешения якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, это был еще один серьезный и достойный сожаления инцидент, особенно в свете того факта, что это было третье подобное нарушение в 2025 году, указано в сообщении.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, портал ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине. Также в августе министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства, получив ответный жест из Москвы.

Кроме того, Министерство обороны Эстонии в сентябре выступило с инициативой по снижению бюрократии для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства