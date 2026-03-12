  • Новость часаСтрельба произошла в синагоге в штате Мичиган
    Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 21:18 • Новости дня

    При атаке дронов на АЗС в Брянской области ранены два человека

    Два мирных жителя получили ранения при атаке дронов на заправку в Севске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара FPV-дронами по автозаправке в Севске Брянской области были ранены двое мужчин, сообщают власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в городе Севске Брянской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате атаки пострадали два мирных жителя, которые были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также в результате атаки был поврежден автомобиль и здание заправочной станции. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

    Накануне число жертв ракетного удара по Брянску 10 марта возросло до семи погибших и сорока двух раненых. Девятерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.

    ВСУ при атаке на Брянск применили не менее восьми ракет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    Комментарии (21)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Комментарии (22)
    12 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Фонд Александра Галицкого передал оборонным компаниям Украины свыше 50 млн долларов

    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    Комментарии (17)
    12 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    @ Ute Grabowsky/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Общение с бывшими, деньги и любимые актеры – москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие темы лучше не обсуждать в отношениях.

    «В отношениях не стоит обсуждать внешность. Для многих это болезненная тема, и здесь не всегда получается достичь компромисса», – делится наблюдением москвичка.

    «Пары не должны обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства. Тут дело во взаимоотношениях, а не в финансах», – полагает молодой человек. «Денежный вопрос надо обсуждать, хотя он действительно чуть ли не самый неприятный», – оппонирует другой прохожий.

    «В отношениях нельзя поднимать тему общения с бывшими. Это приводит к ссорам, недопониманию и расставанию», –  отметила еще одна москвичка. «Под запретом вся прошлая жизнь, которая была до брака», – подтверждает другая. «Прошлые отношения всех будоражат», – соглашается третья. «Также нежелательно обсуждать политику, там сейчас все очень сложно», – добавляет она.

    У партнеров есть и довольно узкопрофильные темы, которые лучше не поднимать, уверены некоторые. «Я бы не стала спорить об автомобилях. Просто мой муж автомеханик, и в этой битве он победит», – детализирует москвичка.

    «Лучше партнеру не говорить, что тебе нравится какой-то другой человек, даже если это актер», – делится опытом парень. «Также лучше не обсуждать те черты или поведение, которые тебе не нравится в партнере, потому что ты все равно его не поменяешь», – добавляет он.

    Впрочем, часть москвичей считает, что запретных тем для обсуждения у партнеров нет. «Отношения – это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», – уверен молодой человек. «Если отношения – это действительно то, к чему вы стремитесь, каждая тема должна быть поднята», – соглашается москвичка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о принципах формирования бюджета в паре.

    Комментарии (4)
    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    Комментарии (7)
    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены

    Газпром: Отражены атаки ВСУ на станции «Русская» и «Береговая» «Турецкого потока»

    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии

    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз, включающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта, сообщил Минтранс.

    Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта строительства аэропорта Архыз, сообщает РИА «Новости».

    Согласно информации Минтранса, одобрение получено на строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек, перрона и командно-диспетчерского пункта. Аэропорт будет оборудован современной техникой российского производства для обеспечения безопасности полетов.

    Министерство транспорта уточнило, что аэропорт Архыз будет находиться в сорока километрах от Черкесска, а Карачаево-Черкесия пока остается единственным регионом Северного Кавказа без собственной воздушной гавани. В ведомстве отметили, что новый аэропорт позволит принимать увеличивающийся туристический поток, направляющийся на горнолыжные курорты Архыз и Домбай.

    Вторая часть проекта, включающая строительство аэровокзального комплекса и служебно-технической территории, еще находится на рассмотрении. Строительство аэропорта Архыз планируется завершить к 2029 году, сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих аэропортов в России вырастет до 241 за ближайшие пять лет.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений за шесть часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    В Прикамье из-за ошибок врачей умерла беременная женщина

    В Прикамье направили в суд дело врачей по факту смерти беременной женщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ряда врачебных ошибок в Чернушинской районной больнице Пермского края погибла беременная женщина после неверной диагностики и неудачных медицинских процедур, сообщил СК России.

    Трое врачей Чернушинской районной больницы Пермского края обвиняются в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Следствие завершило расследование трех уголовных дел по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Гинеколог, анестезиолог и хирург обвиняются в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведшем к трагедии.

    По данным ведомства, в ноябре 2024 года гинеколог неверно диагностировала состояние беременной женщины, не назначила ей стационарного лечения, из-за чего пациентка оставалась дома. 27 ноября у женщины резко ухудшилось самочувствие, началось кровотечение, что привело к внутриутробной гибели плода. После экстренной госпитализации и операции анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации, что привело к повреждению легкого.

    Позже для устранения осложнений в операционную был вызван хирург, который при установке дренажа в плевральную полость допустил ошибку и еще сильнее травмировал легкое пациентки. В результате всех полученных травм и осложнений женщина скончалась. Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять россиянок потеряли детей вскоре после родов в Аргентине, куда они ехали ради получения гражданства для новорожденных.

    Ранее женщины заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка.

    Между тем заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва спас беременную пассажирку с резкими болями в животе.


    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса

    Пушилин: Освобождение Славянска закроет вопрос с водоснабжением Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец – Донбасс и возобновить подачу воды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью Сергею Стиллавину заявил, что освобождение Славянска позволит начать восстановление канала Северский Донец – Донбасс, который обеспечивает регион водой, передают «Вести».

    Пушилин отметил: «Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, вот к ней все ближе и ближе наши подразделения. Для нас особо ощутимо как раз в этом плане освобождение Славянска».

    Пушилин также сообщил о ситуации в Красном Лимане. По его словам, российские войска практически охватили населенный пункт, идут городские бои, и освобождение города ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что продвижение российских подразделений в данном районе имеет стратегическое значение для региона.

    Глава республики выразил уверенность, что решение водных проблем Донбасса возможно только после установления контроля над ключевыми инфраструктурными объектами, такими как канал Северский Донец – Донбасс.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России. Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Славянске, демонтируя инфраструктуру, устанавливая противодроновые системы и минируя подступы к городу.

    Пушилин заявил о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.

    Также Пушилин сообщил о получении ДНР лишь половины необходимого объема воды из-за блокады со стороны Киева.

    Комментарии (0)
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию
    Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

