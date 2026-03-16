Полис ОМС в 2026 году: что это такое, как получить и какие услуги покрывает

Что такое полис ОМС

Полис обязательного медицинского страхования - документ, подтверждающий право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. С декабря 2022 года полис выпускается преимущественно в цифровом формате и представляет собой запись в едином реестре застрахованных лиц.

Полис ОМС действует бессрочно и не требует замены при смене места жительства или работы. Застрахованное лицо вправе обратиться за медицинской помощью в любую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС, независимо от региона прикрепления.

С 2026 года для получения медицинской помощи достаточно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Медицинская организация самостоятельно проверяет наличие полиса по единому реестру.

Кто имеет право на полис ОМС

Право на обязательное медицинское страхование имеют следующие категории лиц:

граждане Российской Федерации;

иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ (имеющие вид на жительство);

иностранные граждане, временно проживающие в РФ (имеющие разрешение на временное проживание);

лица без гражданства, проживающие в РФ на законных основаниях;

беженцы, получившие соответствующий статус на территории РФ.

Работающие граждане страхуются работодателем. Неработающие граждане (дети, пенсионеры, безработные) страхуются за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Как получить полис ОМС

Оформить полис ОМС можно тремя способами: через портал государственных услуг, в офисе страховой медицинской организации или в многофункциональном центре (МФЦ).

Перечень документов для граждан РФ старше 18 лет:

паспорт гражданина Российской Федерации;

СНИЛС.

Перечень документов для детей до 14 лет:

свидетельство о рождении ребёнка;

паспорт родителя или законного представителя;

СНИЛС ребёнка (при наличии).

Перечень документов для детей от 14 до 18 лет:

паспорт ребёнка;

паспорт родителя или законного представителя;

СНИЛС.

Перечень документов для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

вид на жительство или разрешение на временное проживание;

СНИЛС (при наличии).

При подаче заявления заявителю выдаётся временное свидетельство, действующее до момента оформления постоянного полиса. Срок внесения сведений в реестр при оформлении электронного полиса составляет до 5 рабочих дней, изготовления бумажной выписки - до 30 рабочих дней.

Какие услуги покрывает полис ОМС

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает следующие виды медицинской помощи.

Скорая медицинская помощь оказывается при состояниях, угрожающих жизни и здоровью: острых заболеваниях, травмах, отравлениях, несчастных случаях. Время прибытия бригады скорой помощи в экстренных случаях не должно превышать 20 минут.

Первичная медико-санитарная помощь включает:

приём врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей практики;

консультации врачей-специалистов по направлению;

диагностические исследования (анализы крови и мочи, рентгенография, УЗИ, ЭКГ);

профилактические осмотры;

вакцинацию по национальному календарю прививок;

диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.

Специализированная медицинская помощь оказывается при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики и лечения:

болезни системы кровообращения;

онкологические заболевания;

заболевания эндокринной системы;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

заболевания нервной системы;

болезни костно-мышечной системы;

инфекционные заболевания.

Высокотехнологичная медицинская помощь включает сложные виды лечения с использованием современных технологий: операции на сердце и сосудах, эндопротезирование суставов, трансплантацию органов и тканей, нейрохирургические вмешательства.

Стоматологическая помощь по ОМС включает:

приём и консультацию стоматолога;

лечение кариеса и пульпита;

удаление зубов;

лечение заболеваний дёсен;

рентгенографию зубов.

Медицинская помощь при беременности и родах включает:

наблюдение в женской консультации;

скрининговые обследования;

родовспоможение;

послеродовое наблюдение.

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями для облегчения боли и улучшения качества жизни.

Нововведения 2026 года

Программа государственных гарантий на 2026 год включает ряд новых услуг и обследований.

Новые диагностические исследования:

анализ на липопротеин (a) для граждан 18–40 лет (однократно) - выявление риска инсульта и инфаркта;

тест на ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР для женщин 21–49 лет - ранняя диагностика рака шейки матки;

анализ крови на ПСА для мужчин старше 45 лет - ранняя диагностика рака предстательной железы;

скрининг на гепатит C для граждан от 25 лет (один раз в 10 лет);

анализ на гликированный гемоглобин для диагностики преддиабета;

неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) для беременных женщин;

расширенный неонатальный скрининг новорождённых.

Новые виды лечения:

15 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи, включая фотодинамическую терапию при онкологических заболеваниях;

офтальмологические операции;

трансплантация почки по расширенным показаниям.

Телемедицина:

консультации в формате «врач - пациент» в дистанционном формате;

дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Приоритетное обслуживание:

участники специальной военной операции получают право на психологические консультации и размещение в одно- или двухместных палатах.

Центры здоровья официально включены в программу ОМС. Граждане могут бесплатно пройти комплексное обследование для оценки состояния здоровья и получить рекомендации по профилактике заболеваний.

Диспансеризация по ОМС

Диспансеризация - комплекс обследований для раннего выявления хронических заболеваний и факторов риска их развития. Проводится бесплатно по полису ОМС.

Периодичность прохождения:

граждане 18–39 лет - один раз в три года;

граждане 40 лет и старше - ежегодно.

Для отдельных возрастных групп предусмотрены дополнительные исследования: маммография для женщин, анализ на ПСА для мужчин, колоноскопия, гастроскопия.

Что не покрывает полис ОМС

Ряд медицинских услуг не входит в базовую программу ОМС и оплачивается пациентом самостоятельно:

косметологические процедуры и пластические операции;

протезирование зубов (кроме льготных категорий);

установка брекет-систем;

лазерная коррекция зрения при отсутствии медицинских показаний;

медицинское обследование для получения справок (на оружие, водительские права);

вакцинация препаратами, не включёнными в национальный календарь прививок;

лечение за пределами Российской Федерации;

транспортировка санитарной авиацией при отсутствии экстренных показаний;

пребывание в палатах повышенной комфортности (при отсутствии медицинских показаний);

услуги, выходящие за рамки стандартов медицинской помощи.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) проводится по полису ОМС в пределах установленных квот при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.

Смена страховой медицинской организации

Застрахованное лицо вправе сменить страховую медицинскую организацию один раз в течение календарного года. Заявление о смене страховщика необходимо подать до 1 ноября текущего года.

Способы подачи заявления:

лично в офисе выбранной страховой компании;

через портал государственных услуг;

через сайт территориального фонда ОМС (требуется усиленная квалифицированная электронная подпись).

При переезде в другой субъект Российской Федерации ограничение на смену страховщика не действует. Застрахованное лицо вправе выбрать новую страховую компанию в любое время после регистрации по новому месту жительства.

Действующий полис ОМС сохраняет силу на всей территории страны. Медицинские организации обязаны принимать пациентов независимо от региона, в котором оформлен полис.