    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию
    Трамп пригрозил странам НАТО за отказ помочь в Ормузском проливе
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Британия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив
    МИД указал Украине на неприкосновенность дипломатической недвижимости
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть «Дружбе»
    Граждане Казахстана высказались за изменение конституции
    Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    16 марта 2026, 10:20 • Справки

    Полис ОМС в 2026 году: что это такое, как получить и какие услуги покрывает

    Каждому гражданину России положена бесплатная медпомощь в рамках программы ОМС (обязательное медицинское страхование). Как получить соответствующий полис, какие именно виды медицинского обслуживания покрываются с его помощью и какие новые услуги и обследования введены в рамках ОМС в 2026 году?

    Что такое полис ОМС

    Полис обязательного медицинского страхования - документ, подтверждающий право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. С декабря 2022 года полис выпускается преимущественно в цифровом формате и представляет собой запись в едином реестре застрахованных лиц.

    Полис ОМС действует бессрочно и не требует замены при смене места жительства или работы. Застрахованное лицо вправе обратиться за медицинской помощью в любую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС, независимо от региона прикрепления.

    С 2026 года для получения медицинской помощи достаточно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Медицинская организация самостоятельно проверяет наличие полиса по единому реестру.

    Кто имеет право на полис ОМС

    Право на обязательное медицинское страхование имеют следующие категории лиц:

    • граждане Российской Федерации;

    • иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ (имеющие вид на жительство);

    • иностранные граждане, временно проживающие в РФ (имеющие разрешение на временное проживание);

    • лица без гражданства, проживающие в РФ на законных основаниях;

    • беженцы, получившие соответствующий статус на территории РФ.

    Работающие граждане страхуются работодателем. Неработающие граждане (дети, пенсионеры, безработные) страхуются за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации.

    Как получить полис ОМС

    Оформить полис ОМС можно тремя способами: через портал государственных услуг, в офисе страховой медицинской организации или в многофункциональном центре (МФЦ).

    Перечень документов для граждан РФ старше 18 лет:

    • паспорт гражданина Российской Федерации;

    • СНИЛС.

    Перечень документов для детей до 14 лет:

    • свидетельство о рождении ребёнка;

    • паспорт родителя или законного представителя;

    • СНИЛС ребёнка (при наличии).

    Перечень документов для детей от 14 до 18 лет:

    • паспорт ребёнка;

    • паспорт родителя или законного представителя;

    • СНИЛС.

    Перечень документов для иностранных граждан:

    • паспорт иностранного гражданина;

    • вид на жительство или разрешение на временное проживание;

    • СНИЛС (при наличии).

    При подаче заявления заявителю выдаётся временное свидетельство, действующее до момента оформления постоянного полиса. Срок внесения сведений в реестр при оформлении электронного полиса составляет до 5 рабочих дней, изготовления бумажной выписки - до 30 рабочих дней.

    Какие услуги покрывает полис ОМС

    Базовая программа обязательного медицинского страхования включает следующие виды медицинской помощи.

    Скорая медицинская помощь оказывается при состояниях, угрожающих жизни и здоровью: острых заболеваниях, травмах, отравлениях, несчастных случаях. Время прибытия бригады скорой помощи в экстренных случаях не должно превышать 20 минут.

    Первичная медико-санитарная помощь включает:

    • приём врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей практики;

    • консультации врачей-специалистов по направлению;

    • диагностические исследования (анализы крови и мочи, рентгенография, УЗИ, ЭКГ);

    • профилактические осмотры;

    • вакцинацию по национальному календарю прививок;

    • диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.

    Специализированная медицинская помощь оказывается при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики и лечения:

    • болезни системы кровообращения;

    • онкологические заболевания;

    • заболевания эндокринной системы;

    • болезни органов дыхания;

    • болезни органов пищеварения;

    • заболевания нервной системы;

    • болезни костно-мышечной системы;

    • инфекционные заболевания.

    Высокотехнологичная медицинская помощь включает сложные виды лечения с использованием современных технологий: операции на сердце и сосудах, эндопротезирование суставов, трансплантацию органов и тканей, нейрохирургические вмешательства.

    Стоматологическая помощь по ОМС включает:

    • приём и консультацию стоматолога;

    • лечение кариеса и пульпита;

    • удаление зубов;

    • лечение заболеваний дёсен;

    • рентгенографию зубов.

    Медицинская помощь при беременности и родах включает:

    • наблюдение в женской консультации;

    • скрининговые обследования;

    • родовспоможение;

    • послеродовое наблюдение.

    Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями для облегчения боли и улучшения качества жизни.

    Нововведения 2026 года

    Программа государственных гарантий на 2026 год включает ряд новых услуг и обследований.

    Новые диагностические исследования:

    • анализ на липопротеин (a) для граждан 18–40 лет (однократно) - выявление риска инсульта и инфаркта;

    • тест на ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР для женщин 21–49 лет - ранняя диагностика рака шейки матки;

    • анализ крови на ПСА для мужчин старше 45 лет - ранняя диагностика рака предстательной железы;

    • скрининг на гепатит C для граждан от 25 лет (один раз в 10 лет);

    • анализ на гликированный гемоглобин для диагностики преддиабета;

    • неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) для беременных женщин;

    • расширенный неонатальный скрининг новорождённых.

    Новые виды лечения:

    • 15 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи, включая фотодинамическую терапию при онкологических заболеваниях;

    • офтальмологические операции;

    • трансплантация почки по расширенным показаниям.

    Телемедицина:

    • консультации в формате «врач - пациент» в дистанционном формате;

    • дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

    Приоритетное обслуживание:

    • участники специальной военной операции получают право на психологические консультации и размещение в одно- или двухместных палатах.

    Центры здоровья официально включены в программу ОМС. Граждане могут бесплатно пройти комплексное обследование для оценки состояния здоровья и получить рекомендации по профилактике заболеваний.

    Диспансеризация по ОМС

    Диспансеризация - комплекс обследований для раннего выявления хронических заболеваний и факторов риска их развития. Проводится бесплатно по полису ОМС.

    Периодичность прохождения:

    • граждане 18–39 лет - один раз в три года;

    • граждане 40 лет и старше - ежегодно.

    Для отдельных возрастных групп предусмотрены дополнительные исследования: маммография для женщин, анализ на ПСА для мужчин, колоноскопия, гастроскопия.

    Что не покрывает полис ОМС

    Ряд медицинских услуг не входит в базовую программу ОМС и оплачивается пациентом самостоятельно:

    • косметологические процедуры и пластические операции;

    • протезирование зубов (кроме льготных категорий);

    • установка брекет-систем;

    • лазерная коррекция зрения при отсутствии медицинских показаний;

    • медицинское обследование для получения справок (на оружие, водительские права);

    • вакцинация препаратами, не включёнными в национальный календарь прививок;

    • лечение за пределами Российской Федерации;

    • транспортировка санитарной авиацией при отсутствии экстренных показаний;

    • пребывание в палатах повышенной комфортности (при отсутствии медицинских показаний);

    • услуги, выходящие за рамки стандартов медицинской помощи.

    Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) проводится по полису ОМС в пределах установленных квот при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.

    Смена страховой медицинской организации

    Застрахованное лицо вправе сменить страховую медицинскую организацию один раз в течение календарного года. Заявление о смене страховщика необходимо подать до 1 ноября текущего года.

    Способы подачи заявления:

    • лично в офисе выбранной страховой компании;

    • через портал государственных услуг;

    • через сайт территориального фонда ОМС (требуется усиленная квалифицированная электронная подпись).

    При переезде в другой субъект Российской Федерации ограничение на смену страховщика не действует. Застрахованное лицо вправе выбрать новую страховую компанию в любое время после регистрации по новому месту жительства.

    Действующий полис ОМС сохраняет силу на всей территории страны. Медицинские организации обязаны принимать пациентов независимо от региона, в котором оформлен полис.

    Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива
    Япония отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Опубликовано видео падения кассетной бомбы рядом с людьми в Тель-Авиве
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию

    В Финляндии массово закрываются полицейские участки, а население уезжает из восточных регионов страны. А все потому, что финская граница остается закрытой для российских туристов и целые регионы несут колоссальные убытки. Но есть и те, кто в итоге выиграл от происходящего – в России, а не в Финляндии. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как встать в очередь на квартиру: условия, документы, порядок

      Некоторые граждане России могут не покупать квартиру, а получить ее от государства бесплатно. Кто именно входит в соответствующую категорию, как встать на жилищный учет, какие документы для этого необходимы и каковы нормы предоставления жилья в таких случаях?

    • Диспансеризация в 2026 году: кому положена, какие обследования входят, как записаться

      Каждый совершеннолетний гражданин России имеет право бесплатно пройти масштабную проверку состояния своего здоровья – диспансеризацию. Каковы цели этой программы, как записаться на участие в ней, кто имеет право на диспансеризацию в 2026 году – и какие конкретно обследования проводятся в ее рамках?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

