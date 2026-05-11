В Таиланде обнаружили новый вариант коронавируса

Tекст: Валерия Городецкая

Вирус выявили в рамках программы «Единое здоровье», направленной на отслеживание риска передачи болезней от животных человеку, передает РИА «Новости». Как уточнили специалисты, вирус найден у местных видов летучих мышей и пока не представляет угрозы для людей.

По данным департамента, начальные исследования показывают, что новый коронавирус менее опасен, чем COVID-19. До сих пор не зарегистрировано случаев заболевания людей этим вирусом, а также отмечается, что вирус менее заразен и медленнее распространяется в популяциях летучих мышей.

В связи с появлением в социальных сетях сообщений о новом варианте вируса, в министерство цифровой экономики Таиланда поступила волна запросов о проверке информации. Представитель министерства Ветханг Пхуангсап заявил, что только за одни сутки 9 мая было зафиксировано более 160 тыс. публикаций и репостов по этой теме, а свыше 8 700 пользователей официально обратились за подтверждением сведений.

Пхуангсап подчеркнул, что вместе с департаментом контроля заболеваний удалось подтвердить правдивость информации о новом вирусе. «По вирулентности и скорости распространения найденный в Таиланде вариант коронавируса значительно ниже, чем COVID-19», – отметил он.

Ранее китайские ученые обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который способен передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз.