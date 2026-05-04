Кобахидзе заявил об «интересной» встрече с Зеленским
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский президент Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.
По его словам, Грузия выступает за сохранение «исторической дружбы» с Украиной и ее народом. Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран Андрей Сибига и Мака Бочоришвили.
После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».