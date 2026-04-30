Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.2 комментария
Песков: Формат парада Победы в Москве изменили ради безопасности горожан
Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде из-за необходимости обеспечить надежную защиту жителей и гостей столицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При подготовке торжественных мероприятий в столице руководство страны ориентировалось на текущую оперативную обстановку, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приоритетной задачей стала защита граждан.
«Каким точно – я вам сейчас не буду говорить. Он будет в несколько усеченном формате», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что полноформатный парад проводился в прошлом году в честь юбилейной даты.
Дополнительные детали предстоящего события пресс-секретарь раскрывать не стал. Он напомнил, что Министерство обороны уже опубликовало основную информацию о подготовке и проведении торжеств на Красной площади.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонн военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы. Ветеран ФСБ Сергей Гончаров назвал выбранный формат праздничных мероприятий оптимальным.