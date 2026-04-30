Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.2 комментария
Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.
По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.
В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.
Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.