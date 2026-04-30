  Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур
    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 21:54 • Новости дня

    В ДНР обнаружили останки 74 мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В освобожденных населенных пунктах ДНР были найдены останки 74 мирных жителей, по которым назначены необходимые экспертизы, сообщает СК России.

    Останки 74 мирных жителей нашли в освобожденных населенных пунктах ДНР, сообщает СК РФ. Уточняется, что они были эксгумированы в рамках расследования преступлений киевского режима и украинских националистов. По итогам совещания, которое провел в Мариуполе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в СК РФ добавили, что по каждому случаю назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств.

    В ведомстве отметили, что всего возбуждено 9728 уголовных дел по преступлениям украинских военнослужащих. Из них завершено расследование 1021 уголовного дела. По результатам суда вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 1129 военнослужащих, при этом 79 человек были осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.

    В отношении 1086 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, дела 263 наемников направлены в суд, и почти по всем уже приняты судебные решения.

    Ранее в Красноармейске и Димитрове обнаружили не менее 80 стихийных захоронений, где нашли не менее 100 тел мирных жителей. До этого под Северодонецком в ЛНР нашли около 500 тел погибших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России в ноябре 2025 года сообщило о целенаправленных расстрелах украинскими боевиками жителей Красноармейска.


    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве нашли оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой, Колодезным, Покаляным и Старицей.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, две бронемашины и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии возле Матяшево, Приюта, Василевки, Грузского, Кучерова Яра, Шевченко, Доброполья ДНР, Наталовки, Новопавловки, Новоподгорнои и Марьевки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, машина пехоты, бронетранспортер, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковкаи, Шийковки Харьковской области, Татьяновка, Старого Каравана, Красного Лимана и Пришиба ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Дружковки, Подольского, Константиновки, Кривой Луки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 100 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Копани, Розовки, Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Воздвижевки Запорожской области, Великомихайловки и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Димитровой, Камышевахой, Ореховым и Запорожцем Запорожской области. Были уничтожены до 25 военнослужащих, ЗРК «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Днем ранее они освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР. А ранее освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Песков заявил, как Москва сможет повлиять на Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    30 апреля 2026, 06:00 • Новости дня
    Боевики ВСУ перестали реагировать на взрывы из-за неизвестных веществ

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военнослужащие демонстрируют неестественную реакцию на ранения и атаки беспилотников, продолжая движение даже после близких разрывов снарядов.

    Противник не обращает внимания на попадания ударных дронов, передает РИА «Новости». Оператор беспилотных систем с позывным «Пика» из состава группировки войск «Центр» рассказал о необычных действиях украинских солдат.

    «После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», – отметил морпех 61-й гвардейской бригады.

    Военнослужащий предположил, что подобная аномалия вызвана внешним воздействием или употреблением запрещенных препаратов. По его словам, бойцы не реагируют на ранения привычным образом и получают серьезные травмы, пытаясь лишь добраться до укрытий.

    Российский боец добавил, что такие странные эпизоды на линии соприкосновения фиксируются все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ во время боя в Запорожской области.

    Ранее в Курской области бойцы ВС РФ нашли у погибших украинских военных подавляющие боль стимуляторы.

    Также российские силовики сообщили об уничтожении под Волчанском штурмовой группы ВСУ под воздействием психотропных препаратов.

    30 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВСУ атаковали Пермь дронами «Лютый» из Днепропетровска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Появились данные о возможном типе беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся при атаке на Пермь

    ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты типа «Лютый» при атаке на Пермь, сообщают «Вести» со ссылкой на данные Telegram-канала SHOT.

    Дроны были оснащены дополнительными топливными баками, что позволило значительно увеличить их дальность полета.

    По информации источника, запуск беспилотников осуществлялся с территории Днепропетровской области. Аппараты летели не поодиночке, а группами, создавая «стаи» из нескольких устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал промышленный объект на территории Пермского края.

    Ранее дроны типа «Лютый» направлялись для ударов по многоквартирным жилым домам в Уфе.


    29 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области ранения получили трое гражданских лиц.

    Трое мирных жителей получили ранения в Белгородской области из-за ударов беспилотников украинских войск, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    «В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель... В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково Валуйского округа... В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона мужчина получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног», – рассказал глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе при целенаправленной атаке украинских войск на пассажирский автобус погибли три женщины.

    Днем ранее в селе Доброе двое мужчин получили ранения из-за удара управляемыми авиационными бомбами по социальному объекту.

    До этого в селе Репяховка местный житель скончался от тяжелых травм после прилета вражеского беспилотника.

    30 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    ВСУ выдавали мертвых бойцов за живых в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения скрывают от высшего командования ВСУ большие потери в Константиновке. Как сообщили в российских силовых структурах, один из способов – выдать уже погибших солдат за действующих.

    Украинские подразделения в районе Константиновки скрывают масштабные потери среди личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России. По их данным, особенно серьезные удары по ВСУ наносятся в промышленной зоне города, ее окрестностях, а также на территории колонии.

    В силовых структурах рассказали, что командиры подразделений идут на различные ухищрения, чтобы не докладывать о потерях высшему командованию. Один из способов – выдавать погибших солдат за действующих, имитируя их присутствие на позициях и подавая ложные сведения о составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборона украинских войск в глубине Константиновки рухнула под массированными ударами Вооруженных сил России.

    Российские подразделения разрезали группировку противника в южной части этого города.

    Военнослужащие РФ почти полностью выдавили солдат ВСУ из соседнего населенного пункта Долгая Балка.

    30 апреля 2026, 06:50 • Новости дня
    Заградотряды ВСУ пытались удержать Корчаковку в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование бригады ВСУ перевело в боевые группы инструкторов и заградотряды для удержания Корчаковки Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ перебросило в Корчаковку Сумской области наиболее подготовленных бойцов и применяет заградительные отряды для удержания позиций, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что для обороны населенного пункта задействованы подразделения националистов из 71-й отдельной аэромобильной бригады, а также инструкторы и военные преступники из заградотрядов.

    Отмечается, что главная задача заградотрядов – воспрепятствовать бегству украинских военных с позиций. При этом на передовой в основном находятся мобилизованные украинские солдаты, которые деморализованы и часто отказываются выполнять приказы. Вывод сдавшихся украинских военнослужащих с позиций также связан с повышенным риском из-за деятельности заградотрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды нанесли удары по бегущим с позиций экс-заключенным в Сумской области.

    Военные капелланы ВСУ приняли непосредственное участие в отборе кандидатов для заградительных отрядов.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Малая Корчаковка в этом регионе.

    30 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    При атаке ВСУ на село в Запорожской области ранены три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара ВСУ по селу Бурчак в Запорожской области были ранены три мирных жителя, получившие осколочные травмы разной степени тяжести, сообщает региональный Минздрав.

    Три мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Бурчак в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

    Они получили осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется. Информации о разрушениях или других пострадавших на данный момент не поступало.

    Ранее в четверг мирный житель Энергодара погиб в результате атаки беспилотника ВСУ. До этого во вторник украинские беспилотники атаковали частные дома в селе Стульнево Запорожской области, ранения получили четыре человека, включая ребенка.

    А в понедельник беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал территорию транспортного цеха Запорожской атомной электростанции, сотрудник предприятия получил смертельные ранения.


    30 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ энергетические объекты

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 571 беспилотник.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 139 321 беспилотник, 658 ЗРК, 29 090 танков и других бронемашин, 1 712 боевых машин РСЗО, 34 675 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 447 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Днем ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. До этого они поразили место производства дальнобойных беспилотников ВСУ.

    30 апреля 2026, 06:09 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале боев за освобождение Рясного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия России начала бои за освобождение Рясного после того, как взяла под контроль Новодмитровку Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что Армия России начала бои за освобождение населенного пункта Рясное в Сумской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские войска приступили к активным действиям после установления контроля над Новодмитровкой.

    Марочко заявил: «Наши военнослужащие уже серьезно работают южнее [Новодмитровки], в районе населенного пункта Рясное. Я прогнозирую в ближайшее время позитивные новости от Министерства обороны РФ по данному населенному пункту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области.

    Днем ранее российские бойцы взяли село Таратутино для расширения буферной зоны.

    В ходе этих боев штурмовики выбили украинских националистов из десятков огневых позиций.

    30 апреля 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны: Саперы обезвредили 100-килограммовый снаряд дрона ВСУ в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие успешно обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд украинского беспилотника, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР.

    Саперы группировки войск «Юг» успешно обезвредили неразорвавшийся боеприпас украинского дрона, застрявший на крыше гражданского объекта в ДНР, передает РИА «Новости». Беспилотник самолетного типа FP-1 был оснащен боевой частью массой свыше 100 килограммов.

    «В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолетного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов», – заявили в Минобороны России.

    Специалисты уточнили, что взрывное устройство беспилотника не сдетонировало при ударе. Инженеры аккуратно извлекли опасный груз для последующей транспортировки на полигон и безопасного уничтожения. В ходе осмотра аппарата выяснилось, что дрон использовал систему управления и навигации, работающую через спутниковую сеть Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Денис Пушилин заявил о гибели женщины в результате атак БПЛА на территории ДНР.

    Специалисты УФСБ перехватили 258 украинских дронов над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

    Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    30 апреля 2026, 06:23 • Новости дня
    Марочко сообщил о стажировке медиков ЕС на харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские медики на харьковском направлении СВО учат стажеров из Германии, Польши и прибалтийских стран работать в зоне боевых действий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что украинские медики на харьковском направлении СВО проводят обучение медицинских стажеров из Германии, Польши и прибалтийских стран, передает ТАСС. По его словам, украинские специалисты, обладающие большим практическим опытом, делятся с иностранными коллегами знаниями по тактической медицине в зоне боевых действий.

    Марочко подчеркнул, что такая форма сотрудничества для украинских медиков не является чем-то новым. Он отметил: «Взаимовыгодное сотрудничество направлено на получение практических навыков и стандартизации оказания первой медицинской помощи в условиях боевых действий Североатлантического альянса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные поделятся боевым опытом с солдатами армии Германии.

    30 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев заявил о прямой связи безопасности России с целями спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Успешное завершение специальной военной операции позволит государству развиваться по прогнозируемому сценарию и обеспечит рост доходов граждан, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев политик отметил необходимость серьезной работы как на передовой, так и в тылу, передает РИА «Новости».

    «Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции», – сказал он.

    По словам спикера, большинство граждан ожидают успешного окончания боевых действий. Это позволит реализовать полноценный сценарий развития государства, который включает решение демографических и жилищных вопросов, а также улучшение систем здравоохранения и образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал победу в спецоперации решающим аспектом для Москвы. Он отмечал признаки военного успеха по целому ряду показателей.

    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    Эксперты завершили идентификацию останков жертв катастрофы батискафа «Титан»
    Суд изъял имущество экс-начальника таможни на 500 млн рублей
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

