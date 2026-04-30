Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.2 комментария
СК сообщил об обнаружении останков 74 мирных жителей ДНР
В освобожденных населенных пунктах ДНР были найдены останки 74 мирных жителей, по которым назначены необходимые экспертизы, сообщает СК России.
Останки 74 мирных жителей нашли в освобожденных населенных пунктах ДНР, сообщает СК РФ. Уточняется, что они были эксгумированы в рамках расследования преступлений киевского режима и украинских националистов. По итогам совещания, которое провел в Мариуполе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в СК РФ добавили, что по каждому случаю назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств.
В ведомстве отметили, что всего возбуждено 9728 уголовных дел по преступлениям украинских военнослужащих. Из них завершено расследование 1021 уголовного дела. По результатам суда вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 1129 военнослужащих, при этом 79 человек были осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.
В отношении 1086 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, дела 263 наемников направлены в суд, и почти по всем уже приняты судебные решения.
Ранее в Красноармейске и Димитрове обнаружили не менее 80 стихийных захоронений, где нашли не менее 100 тел мирных жителей. До этого под Северодонецком в ЛНР нашли около 500 тел погибших жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России в ноябре 2025 года сообщило о целенаправленных расстрелах украинскими боевиками жителей Красноармейска.