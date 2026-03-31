Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Потаповки, Мирополья, Червоной Зари и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Жовтневого, Белого Колодезя, Волчанских Хуторов, Верхней Писаревки и Избицкого.

При этом потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Осиново, Червоным Осколом, Новым Миром Харьковской области, Красным Лиманом, Крымками, Святогорском и Старым Караваном Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили до 170 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, штурмовой бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и теробороны в районах Константиновки, Ореховатки, Славянска, Ильиновки, Липовки, Рай-Александровки, Кривой Луки, Голубовки и Артема ДНР.

Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Уничтожены пять складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны у Новопавловки, Сергеевкаи, Приюта, Гришино Красноярского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, 14 бронемашин, орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское. За день до этого они освободили Ковшаровку, а ранее освободили Брусовку в ДНР.