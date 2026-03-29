Дарья Григоренко

В сообщении в Max говорится, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах ряда населённых пунктов Харьковской и Сумской областей.

Кроме того, в Харьковской области поражены подразделения двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Также уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Группировка войск «Запад» сообщила об освобождении Ковшаровки и нанесении потерь противнику до 190 военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей и двух складов боеприпасов в Харьковской области и ДНР. Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, уничтожив до 225 бойцов противника, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Центра» улучшили положение, поразив живую силу и технику девяти украинских бригад и штурмового полка в районах ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, танк, две бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две артиллерийских установки, включая 155-миллиметровую САУ «Paladin» производства США, и станция радиоэлектронной борьбы.

В Запорожской и Днепропетровской областях группировка «Восток» продолжила наступление, уничтожив более 280 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам запуска беспилотников и хранения крылатых ракет «Фламинго», а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 129 093 беспилотника, 652 зенитных комплекса, 28 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 58 093 единицы специальной военной автомобильной техники, заявили в Минобороны России.

Накануне подразделениями группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в ДНР.

Напомним, ВС России ранее взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!