29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?2 комментария
Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
Российские войска освободили населённый пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.
В сообщении в Max говорится, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах ряда населённых пунктов Харьковской и Сумской областей.
Кроме того, в Харьковской области поражены подразделения двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Также уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Группировка войск «Запад» сообщила об освобождении Ковшаровки и нанесении потерь противнику до 190 военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей и двух складов боеприпасов в Харьковской области и ДНР. Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, уничтожив до 225 бойцов противника, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Центра» улучшили положение, поразив живую силу и технику девяти украинских бригад и штурмового полка в районах ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, танк, две бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две артиллерийских установки, включая 155-миллиметровую САУ «Paladin» производства США, и станция радиоэлектронной борьбы.
В Запорожской и Днепропетровской областях группировка «Восток» продолжила наступление, уничтожив более 280 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам запуска беспилотников и хранения крылатых ракет «Фламинго», а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 129 093 беспилотника, 652 зенитных комплекса, 28 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 58 093 единицы специальной военной автомобильной техники, заявили в Минобороны России.
Накануне подразделениями группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в ДНР.
Напомним, ВС России ранее взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.