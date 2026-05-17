Обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево

Tекст: Дмитрий Зубарев

Падение обломков беспилотного летательного аппарата зафиксировали на территории московского аэропорта Шереметьево, передает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, обеспечивая необходимые меры безопасности.

«На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков БПЛА, обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов», – сообщили представители воздушной гавани. В пресс-службе Шереметьево добавили, что разрушений нет, а обстановка в терминалах остается спокойной.

Ранее Росавиация уведомила о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов, которые вводились ради обеспечения безопасности полетов. Аэропорт продолжает стабильно обслуживать пассажиров и авиакомпании, однако перевозчики могут вносить корректировки в расписание рейсов согласно текущей ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о ликвидации более 550 беспилотников за одну ночь над регионами страны.

На подлете к Москве силы ПВО сбили один дрон ВСУ.

Еще шесть дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве.