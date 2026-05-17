  Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    17 мая 2026, 09:25 • Новости дня

    Отток российских туристов спровоцировал массовое закрытие бизнеса в Чехии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 18 тыс. компаний прекратили свою деятельность в известном своими курортами Карловарском крае Чехии за последние 6 лет оттока российских туристов, следует из открытых статистических данных.

    Спад посещаемости чешских санаториев привел к ликвидации 17 872 предприятий, передает РИА «Новости». Количество отдыхающих россиян упало почти на 93% с 2020 года. Из-за этого многие профильные учреждения были вынуждены полностью прекратить работу или изменить направление деятельности.

    Статистика показывает стремительное падение интереса к региону. Если в 2019 году Карловы Вары посетили более 83 тыс. граждан России, то к 2025 году этот показатель рухнул до 6 355 человек. Это значение стало минимальным за три года. Пик ликвидации бизнеса зафиксировали в 2023 году, когда работу прекратили 8 853 организации. Тогда же мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на критические последствия потери российских клиентов, традиционно считавшихся главной аудиторией местных курортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Борис Межуев назвал Чехию наиболее пострадавшей от сокращения потока российских туристов страной.

    Посольство республики в Москве опровергло информацию о выдаче россиянам туристических виз.

    Визовые центры Чехии на территории России прекратили свою работу в сентябре 2025 года.

    16 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    17 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Бут объяснил, почему делегация США выбросила китайские подарки

    Tекст: Катерина Туманова

    Визит американского президента Дональда Трампа в Китай пошел не совсем по-трамповски, поэтому уезжая, вероятно, американские гости захотели сделать даже не демарш, а откровенно хамскую акцию, считает российский предприниматель Виктор Бут.

    По его словам, визит Трампа в КНР проходил в довольно сложной для него обстановке, да и пошел совсем не по его сценарию.

    «Китайская сторона очень резко и сразу, в первую же встречу, поставила вопрос о Тайване, что любые поставки вооружения туда будут рассматриваться как вызов… И как создание такой проблемы, которая точно не будет способствовать миру в Тайваньском пролив», – пояснил Бут «Комсомольской правде».

    Как бы и что бы Трамп не демонстрировал формально, главное, что ему не удалось – попытаться развернуть Китай от поддержки Ирана и России.

    «Американцы тем самым, наверное, решили напоследок сделать что-то хамское. Потому что все-таки это – подарки. И даже из уважения к принимающей стороны такая солидная американская делегация могла бы хотя бы не так демонстративно выкидывать сувениры в помойку перед самолетом». – добавил бизнесмен.

    Бут признался, что в Китае бывал не раз, в том числе и с президентом России и  всегда любой полученный или купленный там подарок – «всегда с собой берешь и бережешь».

    «У меня многие годы, десятилетия, они хранятся, начиная от статуэток коней и градусников, и всего – всего – всего», – резюмировал он.

    Напомним, президент США завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине. При этом делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    16 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 уже пятую неделю методично уничтожает транспортные узлы и склады ВСУ с западной помощью, совершив около 30 успешных пусков, отмечают украинские ресурсы.

    Украинские ресурсы обратили внимание на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57, отмечает канал «Военная хроника».

    Машина наносит регулярные удары по глубокому тылу вооруженных сил противника уже пятую неделю подряд. Схема действий авиации остается неизменной.

    Самолет выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и моментально покидает зону обнаружения радаров. После этого в Сумской, Черниговской и Полтавской областях взлетают на воздух важные логистические узлы. По предварительным оценкам, борт совершил более 30 успешных атак.

    Главными целями российской авиации стали железнодорожные станции и склады, через которые на Украину поступает западная военная помощь из Германии и Бельгии.

    При этом противник не может точно определить состав действующей группировки. Остается неизвестным, работает ли это один самолет-призрак или полноценное звено обновленных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик SAAB 340. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал потерю этого борта плохой новостью для украинской ПВО.

    Польские СМИ в прошлом году сообщили о массовых ударах Су-57 по позициям ВСУ.

    16 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет газета El Mundo.

    Поездка Владимира Путина в КНР, которая состоится вскоре после визита Дональда Трампа, показывает расстановку приоритетов во внешней политике Пекина, передает РИА «Новости».

    Испанская газета El Mundo отмечает разницу в целях этих встреч. Если переговоры с главой США были направлены на стабилизацию двусторонних отношений, важных для экономики, то визит российского лидера несет иной смысл.

    «Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи.

    В материале указывается, что на фоне новых санкций со стороны коллективного Запада Пекин продолжает наращивать закупки российских нефти и газа.

    Кроме того, Китай активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает новые финансовые, а также технологические возможности для сотрудничества. Ожидается, что Владимир Путин посетит КНР 19 и 20 мая. В ходе визита лидеры обсудят международную повестку и развитие отношений двух стран, а также подпишут совместное заявление и пакет документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая.

    16 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве с иронией воспринимают квазибезразличную реакцию западных стран на проведенные Россией испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что в отечественном дипломатическом ведомстве не ждут адекватной реакции Запада на испытания комплекса «Сармат», передает РИА «Новости».

    Зарубежные оппоненты намеренно демонстрируют показное безразличие к успехам российских оружейников.

    «Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас», – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подчеркнул, что новейшая ракета гарантированно преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Западные специалисты прекрасно осознают, что аналогов этому вооружению в мире сейчас нет.

    Замминистра предостерег иностранные государства от попыток нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что никакие западные «зонтики» безопасности не спасут тех, кто мечтает о победе над Москвой. Страна продолжит уверенно демонстрировать военную мощь для охлаждения «горячих голов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

    Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления об испытании межконтинентальной ракеты.

    Американское руководство официально не отреагировало на пуск новейшего оружия.

    16 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с летним наступлением

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам собеседника, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    16 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Спецтрибунал» по Украине не обладает юридической силой, подобные структуры продолжают традицию «особых судов» в нацистской Германии, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Ранее несколько десятков стран заявили о намерении присоединиться к этому трибуналу, чтобы «привлечь к ответственности» Россию.

    «Решение европейских стран по созданию так называемого специального трибунала против России не имеет реальных инструментов для реализации. Это не структура, учрежденная решением Совета Безопасности ООН, а инициатива ограниченной группы стран, прежде всего членов Совета Европы. Соответственно, для нас статус их решений юридически ничтожен», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    По сути, это элемент информационно-психологической войны, которую европейские страны ведут против России, подчеркивает собеседник. «Никакого реального юридического механизма исполнения его решений не предполагается: это чистая политическая пропаганда, и к правосудию такой «трибунал» отношения не имеет. Ни к каким практическим результатам он не приведет – лишь усугубит раскол и станет очередным инструментом в информационной кампании Запада против России. Показательно и то, что страны Европы открыто говорят о своем желании осудить практически все руководство России. Так что их решение – это знак того, что Европа осознанно собирается быть противником Москвы на многие годы вперед», – добавил спикер.

    Создаваемые сегодня Европой подобные структуры, по словам Григорьева, продолжают традицию «особых судов», которые были учреждены в 1933 году в нацистской Германии именно как карательный политический инструмент. «Относиться к нынешним европейским псевдоправовым инициативам следует примерно так же, как к тем нацистским особым судам, то есть как к заведомо незаконным структурам противника, который ведет войну против России», – пояснил эксперт.

    При этом ответ России на создание подобных фиктивных структур должен быть простым и юридически обоснованным. «Деятельность всех участвующих в деятельности псевдотрибунала нужно рассматривать как уголовное преступление, а именно как незаконное уголовное преследование заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК РФ), а также как подготовку к нападению на лиц, пользующихся международной защитой (ст. 360 УК РФ).

    Ранее, в 2023 году, Следственный комитет России уже возбуждал уголовные дела против судей Международного уголовного суда именно по этим составам, поскольку их действия были направлены против интересов Российской Федерации и ее представителей. Точно так же каждый, кто будет участвовать в работе этого псевдотрибунала, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Кстати, ст. 299 предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет», – отметил Григорьев.

    Что касается позиции Грузии, то решение Тбилиси не присоединяться к этой затее – совершенно логичный и прагматичный шаг. «Грузия уже много лет исходит из собственных национальных интересов и не хочет ввязываться в действия, направленные против России, поскольку это прямо противоречит этим интересам. Попытки втянуть Грузию в антироссийские инициативы Евросоюза не удаются. При этом специфическое отношение отдельных стран ЕС к самой Грузии здесь вряд ли сыграло решающую роль. Просто Тбилиси, в отличие от многих членов Евросоюза, сохраняет возможность отказаться: другие европейские страны тоже могут не желать участвовать в подобных авантюрах, но у них такой свободы выбора практически нет – Брюссель давит на них по всем линиям», – добавил собеседник.

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика и Европейский союз как институт, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году. Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила по этому поводу, что страна не присоединилась к инициативе Совета Европы, так как это влечет для Тбилиси «дополнительные риски». По ее словам, эти страны ЕС «должны пересмотреть свое отношение к Грузии». «В первую очередь, мы в ответе за нашу общественность, за безопасность Грузии, за сохранение стабильности», – сказала Бочоришвили.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    16 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что страна не присоединилась к инициативе Совета Европы создать «специальный антироссийский трибунал» из-за событий на Украине, так как это влечет для Тбилиси «дополнительные риски», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Отношение некоторых стран ЕС к Грузии такое, что мы не можем принимать решения, которые влекут для нас дополнительные риски и опасности», – сказала она.

    По ее словам, эти страны ЕС «должны пересмотреть свое отношение к Грузии».

    «В первую очередь, мы в ответе за нашу общественность, за безопасность Грузии, за сохранение стабильности», – сказала Мака Бочоришвили.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран.

    Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    16 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши

    Tекст: Мария Иванова

    Вероятное скорое завершение конфликта грозит украинским властям резким сокращением военной и гуманитарной помощи со стороны ближайших европейских соседей из-за накопившейся усталости, отмечает Newsweek.

    Вероятное окончание спецоперации на Украине способно оставить Киев без поддержки союзников, передает РИА «Новости».

    Журналисты Newsweek отмечают особую угрозу со стороны Варшавы. «После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий – особенно среди соседей Украины – может ослабить их позиции за столом переговоров», – пишет американское издание.

    Ухудшение двусторонних отношений повлечет серьезные сложности в обороне и интеграции страны в Евросоюз. Варшава стремительно сокращает помощь на фоне экономического спада и нерешенных противоречий. При этом польская инфраструктура остается критически важной для транзита военных и гуманитарных грузов.

    Российские власти неоднократно подчеркивали негативный эффект от накачивания киевского режима западным оружием. Подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Любые транспортные средства с иностранным вооружением становятся законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Ранее Reuters также сообщало о риске потери Украиной поддержки европейских союзников.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе по Киеву.

    16 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Вэнс заявил о возможном финансировании террористов из бюджета США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранные террористические организации могли обогащаться за счет американских налогоплательщиков, используя мошеннические схемы для получения бюджетных средств, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что зарубежные террористические группировки потенциально получали доступ к американским бюджетным средствам путем мошенничества, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, фиксировали то, что власти ряда других стран, иностранные террористические организации потенциально обогащались за счет этих ресурсов», – отметил политик в интервью телеканалу Fox News. По его словам, были зафиксированы случаи нецелевого расходования средств из федеральных программ.

    Вэнс рассказал о ситуациях, когда нелегальные мигранты обманным путем получали финансовую помощь от государства. Впоследствии эти деньги направлялись латиноамериканским наркокартелям, многие из которых американская администрация признает террористическими организациями. Вице-президент подчеркнул, что подобное происходит из-за попустительства федерального правительства.

    Напомним, что в начале апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении Вэнса ответственным за борьбу с мошенничеством в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят проверку схемы перевода бюджетных средств террористам. Ранее сообщалось, что в рамках масштабного мошенничества сомалийские иммигранты похитили у американских налогоплательщиков более миллиарда долларов. 

    До этого СМИ сообщали, что деньги правительственного агентства USAID пошли на нужды сирийских боевиков.

    16 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Tекст: Мария Иванова

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отреагировал анекдотом на результаты замеров пессимизма в США.

    Как отмечает компания Pew Research Center, большинство американцев считают лучшие годы страны пройденными. В преддверии 250-летия США почти 60% граждан уверены, что эпоха процветания государства осталась позади, тогда как с оптимизмом в будущее смотрят лишь 40%, говорится в результатах опроса.

    Мнения граждан разделились в зависимости от политических предпочтений и уровня доходов. Среди сторонников Демократической партии 64% считают лучшие годы пройденными, тогда как среди республиканцев этот показатель составляет 53%.

    При этом самыми пессимистичными оказались афроамериканцы, представители среднего класса и малоимущие.

    Опрос проводился в декабре 2025 года.

    «Вспоминается старый анекдот, – отметил в связи с этим Лукьянов в своем Telegram-канале.

    – Хочу, чтобы у меня всё было!

    –А у тебя всё было…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле доля недовольных своим финансовым положением американцев достигла рекордного за четверть века уровня.

    В феврале оптимизм жителей США относительно будущего упал до исторического минимума.

    В прошлом году уровень национальной гордости граждан опустился до рекордно низких значений.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

