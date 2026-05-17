  Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    17 мая 2026, 10:22 • Новости дня

    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    На территории контролируемого украинской армией города Запорожье в воскресенье зафиксировали несколько громких хлопков, сообщили СМИ.

    «В Запорожье прозвучали взрывы», – говорится в официальной публикации украинского агентства Укринформ. Подробности случившегося, а также точная информация о возможных повреждениях объектов городской инфраструктуры или пострадавших на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая серия взрывов произошла в пригороде Харькова и подконтрольном ВСУ Запорожье.

    В апреле глава областной администрации Иван Федоров подтвердил информацию об очередном взрыве в городе.

    В феврале украинские издания опубликовали данные о подобных инцидентах на фоне воздушной тревоги.

    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    16 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 уже пятую неделю методично уничтожает транспортные узлы и склады ВСУ с западной помощью, совершив около 30 успешных пусков, отмечают украинские ресурсы.

    Украинские ресурсы обратили внимание на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57, отмечает канал «Военная хроника».

    Машина наносит регулярные удары по глубокому тылу вооруженных сил противника уже пятую неделю подряд. Схема действий авиации остается неизменной.

    Самолет выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и моментально покидает зону обнаружения радаров. После этого в Сумской, Черниговской и Полтавской областях взлетают на воздух важные логистические узлы. По предварительным оценкам, борт совершил более 30 успешных атак.

    Главными целями российской авиации стали железнодорожные станции и склады, через которые на Украину поступает западная военная помощь из Германии и Бельгии.

    При этом противник не может точно определить состав действующей группировки. Остается неизвестным, работает ли это один самолет-призрак или полноценное звено обновленных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик SAAB 340. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал потерю этого борта плохой новостью для украинской ПВО.

    Польские СМИ в прошлом году сообщили о массовых ударах Су-57 по позициям ВСУ.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с летним наступлением

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам собеседника, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что страна не присоединилась к инициативе Совета Европы создать «специальный антироссийский трибунал» из-за событий на Украине, так как это влечет для Тбилиси «дополнительные риски», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Отношение некоторых стран ЕС к Грузии такое, что мы не можем принимать решения, которые влекут для нас дополнительные риски и опасности», – сказала она.

    По ее словам, эти страны ЕС «должны пересмотреть свое отношение к Грузии».

    «В первую очередь, мы в ответе за нашу общественность, за безопасность Грузии, за сохранение стабильности», – сказала Мака Бочоришвили.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран.

    Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    16 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши

    Tекст: Мария Иванова

    Вероятное скорое завершение конфликта грозит украинским властям резким сокращением военной и гуманитарной помощи со стороны ближайших европейских соседей из-за накопившейся усталости, отмечает Newsweek.

    Вероятное окончание спецоперации на Украине способно оставить Киев без поддержки союзников, передает РИА «Новости».

    Журналисты Newsweek отмечают особую угрозу со стороны Варшавы. «После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий – особенно среди соседей Украины – может ослабить их позиции за столом переговоров», – пишет американское издание.

    Ухудшение двусторонних отношений повлечет серьезные сложности в обороне и интеграции страны в Евросоюз. Варшава стремительно сокращает помощь на фоне экономического спада и нерешенных противоречий. При этом польская инфраструктура остается критически важной для транзита военных и гуманитарных грузов.

    Российские власти неоднократно подчеркивали негативный эффект от накачивания киевского режима западным оружием. Подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Любые транспортные средства с иностранным вооружением становятся законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Ранее Reuters также сообщало о риске потери Украиной поддержки европейских союзников.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе по Киеву.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    16 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 ЗРК, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 боевых машин РСЗО, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    16 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Великой Шапковки, Гороховатки, Студенока, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лиман, Маяков, Святогорска и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Великой Писаревкой, Запсельем, Новой Сечью, Поповкой, Хотенью и Червоной Зарей в Сумской области.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны возле Бударкок, Волоховки, Гранова, Митрофановки и Рясного, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 105 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки, Сергеевки ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 270 военнослужащих и девять бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, об освобождении Боровой утром в субботу в ходе посещения группировки «Запад» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Ранее они взяли под контрль Николаевку в ДНР.

    16 мая 2026, 18:31 • Новости дня
    В Раде сообщили о срыве перевода залога за Андрея Ермака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства для освобождения бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака экстренно нашли, однако финансовый мониторинг заблокировал транзакцию из-за угрозы тотальных проверок, сообщили в Верховной Раде.

    Нужную сумму для выплаты залога за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака собрали в полном объеме. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что процесс проходил под жестким давлением главы государства, передает РИА «Новости».

    «Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от блатных и нищих», – написал парламентарий. По его словам, необходимые 140 млн гривен (3,1 млн долларов) собрали, но не успели отправить на счет Высшего антикоррупционного суда.

    Железняк отметил, что задачу по сбору средств поставил лично Зеленский. Банки обещали без проблем провести операцию, однако вмешалась государственная служба финансового мониторинга Украины. Ведомство разослало предупреждения о строгих проверках всех источников средств при нарушении правил.

    Парламентарий назвал ситуацию комичной, поскольку руководство службы финмониторинга назначал сам Ермак. Напомним, ранее антикоррупционная прокуратура обвинила бывшего чиновника в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Суд отправил его под стражу, однако защита планирует подавать апелляцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента с возможностью внесения залога. Сам обвиняемый признался в неспособности выплатить требуемую сумму. Позже украинские банки отказались проводить платежи для освобождения Ермака из-за риска проверок.

    16 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    В Совфеде оценили западный прогноз о финском сценарии для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гипотеза о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию не означает, что именно так и произойдет, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал прогноз Центра геополитики JPMorgan о возможном завершении конфликта на Украине, пишет «Лента.ру». Сенатор отметил, что подобные публикации заставляют задуматься о возможных вариантах выхода из кризиса.

    «Никто не может запретить JPMorgan рассуждать вслух. Они рассуждают, строят какие-то гипотезы, но это вовсе не означает, что именно по этому сценарию пойдет развитие событий. Хотя в известном смысле это побуждает людей к раздумьям, к поиску каких-то приемлемых решений», – заявил парламентарий.

    Он добавил, что обнародование подобных вариантов заставит людей еще раз проанализировать потенциальные сценарии завершения украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на близость завершения украинского конфликта.

    Ранее сенатор Григорий Карасин подтвердил готовность Москвы изучить переданное через премьера Словакии послание Владимира Зеленского.

    16 мая 2026, 16:16 • Новости дня
    Зеленский попросил Францию усилить украинскую ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону на фоне нехватки противобаллистических ракет и задержек в поставках вооружений от Соединенных Штатов.

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Париж выразил готовность работать над усилением украинской противобаллистической защиты и ПВО, передает РИА «Новости». По его словам, это произошло после возникновения сложностей с поставками американского оружия.

    «Содержательный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Франция готова работать по противобаллистике... Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», – написал Зеленский в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев запланировал производство собственных систем противоракетной обороны на фоне сокращения американских поставок. Месяцем ранее украинский лидер признал острую нехватку ракет для противовоздушной обороны. До этого он спрогнозировал сложности с получением вооружения из-за нужд США на Ближнем Востоке.

    16 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    СМИ: Падение украинских дронов привело к краху правительства Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками спровоцировала серьезный политический кризис в стране накануне осенних выборов, отмечают западные СМИ.

    Падение латвийского правительства из-за инцидентов с беспилотниками ВСУ создаст политическую нестабильность в решающий для страны момент, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The European Conservative.

    «Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркивают, что кризис разразился всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь. Поводом для внутренней напряженности стала ситуация с украинскими беспилотниками, которые пересекли воздушное пространство Латвии на пути в Россию. В Европе и странах Прибалтики опасаются, что политическая нестабильность в Риге может негативно сказаться на дальнейшей поддержке Киева.

    Раскол в политической системе Латвии способен существенно повлиять на результаты предстоящего голосования. Уставшие от текущего курса избиратели могут отдать предпочтение правопопулистской партии «Латвия на первом месте», отмечает The European Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс покинул свой пост после падения беспилотников под Резекне. Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня также объявила об отставке. Президент страны Эдгарс Ринкевичс выдвинул на должность нового главы правительства оппозиционного депутата Андриса Кулбергса.

    16 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Жители Измаила устроили погоню за украинскими военкомами

    Tекст: Мария Иванова

    В Одесской области группа мужчин на мотоциклах заставила призывную комиссию спасаться бегством по проселочным дорогам и полям.

    Очередной конфликт гражданского населения с сотрудниками территориального центра комплектования произошел на юге страны, передает РИА «Новости».

    По данным украинских средств массовой информации, люди вынудили военных спешно покинуть территорию.

    «В Измаиле Одесской области группа мужчин прогнала военкомов», – отмечается в сообщении. На опубликованных кадрах видно преследование микроавтобуса мотоциклистами, из-за чего служебной машине пришлось уезжать прямо по бездорожью.

    Отпор военнослужащим могли дать представители местной цыганской общины. На фоне нехватки личного состава насильственные методы мобилизации регулярно приводят к громким скандалам на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Одесской области неизвестные ранили ножами двоих сотрудников территориального центра комплектования.

    В конце апреля группа молодых людей в Одессе отбила прохожего у военкомов на улице

    Ранее другой местный житель с помощью цепи загнал четверых силовиков обратно в служебный микроавтобус.

    16 мая 2026, 23:13 • Новости дня
    В Днепропетровске ребенок травмирован при задержании мужчины сотрудниками ТЦК

    Tекст: Катерина Туманова

    На детской площадке в Днепропетровске ребенок получил травмы при задержании мужчины сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматы), сообщили представители российских силовых структур.

    «В Днепропетровске во время жесткого задержания мужчины «людолов» сбил ребенка на детской площадке. Девочка упала и ударилась головой, получив травму», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор добавил, что в Киеве старания женщины, которая выгуливала собаку, увенчались успехом – она смогла отбить у «людоловов» попавшегося им мужчину.

    Напомним, несколькими днями ранее житель Днепропетровска умер на медкомиссии во время мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинец сбил военкома на машине ради спасения от мобилизации. Во Львове убегавший от патруля украинец взял в заложники 13-летнюю школьницу.

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени

    На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ? Подробности

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпиня, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации