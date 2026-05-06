Politico: Украина решила разработать свою ПРО из-за нехватки американских систем

Tекст: Елизавета Шишкова

Украина планирует производить собственные системы противоракетной обороны из-за нехватки перехватчиков американского производства, пишет Politico.

«Я считаю, что Европа должна быть в состоянии производить все, что ей нужно для защиты от всего – от всех баллистических атак и всего другого оружия – самостоятельно», – заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

В прошлом месяце Зеленский поставил цель создать национальную противобаллистическую систему в течение года. Эти усилия отражают стремление Киева и его европейских союзников снизить зависимость от американского оружия.

Американские и израильские удары по Ирану привели к растущему дефициту ракет-перехватчиков PAC-3 производства США. Они используются в системе ПРО Patriot и крайне необходимы Украине, так как доказали наибольшую эффективность против российских баллистических ракет. В случае нехватки американского оружия Европа не сможет произвести достаточно альтернативных систем, таких как немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T.

Создание систем, способных перехватывать баллистические ракеты, является сложной задачей. По данным киевской консалтинговой компании Defense Express, для этого требуются мощные радары, способные на раннем этапе обнаруживать и отслеживать цели, рассчитывать их траекторию и наводить перехватчики. Также необходимы передовые системы самонаведения для захвата цели и обеспечения прямого попадания. Несмотря на эти трудности, украинские компании продолжают работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные испытывают острую потребность в ракетах для зенитных комплексов Patriot. Соединенные Штаты запланировали закупку более трех тысяч перехватчиков из-за истощения арсеналов на фоне конфликта с Ираном. Вооруженные силы Украины совместно с союзниками начали поиск альтернатив американским системам противовоздушной обороны.