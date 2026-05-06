Боевика нацбата ВСУ приговорили к 22 годам в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемого к 22 годам строгого режима, первые пять лет он проведет в тюрьме, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2015 году был сформирован террористический «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в России), в состав которого входит 48-й отдельный штурмовой батальон (48 ОШБ).

Суд установил, что Роман Клюкин в октябре 2024 года подписал контракт о прохождении службы в 48 ОШБ в Запорожье. С конца октября 2024 по март 2025 года он участвовал в деятельности организации в качестве стрелка-санитара.

В конце прошлого года он также собирал и передавал информацию о подразделениях ВС России, участвующих в наступлении в поселке Великая Новоселка.

На судебном заседании Клюкин полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил боевика «Азова» (запрещенная террористическая организация) Александра Биляева в колонию строгого режима на 22 года за убийство мирного жителя Мариуполя.